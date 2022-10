La Moncloa aprova uns pressupostos expansius enfront el «darwinisme social» de la dreta

Es manté la gratuïtat del transport

"Aquests pressupostos són els de la majoria social enfront elde la dreta", ha assenyalat aquest dimarts la ministra d'Hisenda,Eltreu pit de l' aprovació dels pressupostos de l'Estat , després de l'acord assolit a darrera hora entre el, que aquest dimarts han escenificat a la Moncloai la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social Yolanda Díaz. El consell de ministres ha donat avui llum verda al projecte de comptes generals.La ministra portaveu,, ha afirmat que els pressupostos donaran tranquil·litat "als pensionistes d'avui i als de demà enfront els que han apostat al com pitjor, millor". Enfront els, ha dit, "estabilitat, tranquil·litat i cohesió social". Davant unes declaracions d', que avui ha assenyalat que parlar de rics i pobres és "antic", Rodríguez ha subratllat la prioritat de l'executiu per defensar els sectors més vulnerables.Ha comparegut amb la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, i la titular d'Hisenda,. Calviño ha assegurat que l'economia espanyola manté una tendència econòmic positiva, amb una previsió per al 2022 d'un 4,4% de creixement i del 2,3% per al 2023. Una previsió que ha qualificat de prudent davant el context global. "El comportament del mercat de treball és excel·lent, amb més de 20 milions d'afiliats a la seguretat social,i no hi ha símptomes de desacceleració econòmica", ha destacat Calviño.La vicepresidenta ha expressat que l'executiu preveu que l'atur estigui ja per sota del 12% a finals del 2023, amb prop de. incidit en el concepte de responsabilitat fiscal com un dels objectius de la política econòmica de l'executiu. Ha assegurat queestà mostrant una inflexió a la baixa i ja hi ha dotze estats de la zona euro amb un índex inflacionari superior al d'Espanya. "Es tracta d'una inflació importada", ha manifestat Calviño.Calviño i Montero han detallat aspectes crucials del projecte de pressupostos, que inclouen el desplegament d'una llei de famílies i la. Montero ha assenyalat que, quan s'aprovin els comptes, les despeses en salut s'hauran duplicat des dels temps del darrer govern del Partit Popular. Las'incrementa en un 6,7%, amb 173 milions destinats a atenció primària, amb 500 milions a infraestructures i salut mental. La despesacreix un 6,6%, fins arribar als 5.354 milions, i hi ha una partida per ade 400 milions.La ministra d'Hisenda ha comparat diversos índexs socials i ha afirmat que l'esforç per unir prosperitat econòmica i justícia social es percep en àrees com la sanitat o l'educació. En, s'ha passat de 1.400 milions de l'etapa del PP als 3.500 dels comptes previstos per al 2023, un 150% més. Per primer cop en tretze anys, a més, el govern espanyol ha pogut aportar recursos a la guardiola de les pensions (en 2.957 milions), gràcies al mecanisme d'equitat intergeneracional.Montero també ha anunciat que el govern espanyolen trens de rodalies i mitja distància durant l'any 2023, estenent d'aquesta manera una mesura adoptada per respondre a la gravetat social de la crisi. Estava previst que la mesura es mantingués només fins al 31 de desembre. La titular d'Hisenda ha detallat que l'executiu vol que aquesta mesura esdevingui unai que es farà un seguiment del seu impacte i dels beneficis que suposa en una altra prioritat estratègica com és lai la reducció d'emissions contaminants, per incentivar l'ús del transport públic en detriment del cotxe.Pel que fa a la, l'acord explicita el "compromís" de tramitar urgentment una llei que contempli nous permisos de conciliació: per atendre els treballadors de les cures o atendre circumstàncies familiars imprevistes, així com un nou permís parental de vuit setmanes. A més, s'impulsarà unaal mes per a famílies amb menors de 0 a 3 anys i, entre d'altres aspectes, s'assimilaran les famílies monoparentals amb dos fills a l'actual categoria de famílies nombroses.Les inversions reals superen per primer cop els 10.000 milions d'euros, 11.867 milions concretament. "El sector públic actua com a locomotora", ha dit María Jesús Montero. Les despeses de personal creixen un 6%, fins a superar els 20.000 milions. Montero ha subratllat que, que suma un total de 266.000 milions. El projecte pressupostari incorpora el paquet fiscal que es va anunciar recentment i que inclou l'impost a les grans fortunes a partir d'un patrimoni superior als 3 milions d'euros, la rebaixa de l'IRPF per a les rendes inferiors als 21.000 euros.Les pensions es revaloritzaran, siguin contributives o no, amb l'objectiu que les pensions no perdin poder adquisitiu enmig de la crisi. La revalorització girarà. La ministra d'Hisenda ha insistit en què els pensionistes no veuran perdre el seu poder adquisitiu per l'. En matèria d'ocupació, es recuperarà el 60% de la base reguladora des dels sis mesos de prestació, una mesura que pot beneficiar unes 300.000 persones. S'incrementarà l'Ingrés Mínim Vital en els mateixos termes que les pensions i l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) se situarà en 600 euros mensuals a partir de l'1 de gener, que és quan entraran en vigor els comptes si el Congrés els aprova.Així mateix, es dotarà ambamb l'objectiu de reduir les llistes d'espera, implementant noves prestacions i serveis. L'acord entre PSOE i Podem inclou el desplegament de l'agenda verda de l'executiu, consolidant el programa de renaturalització de les ciutats i reforçant les zones de baixes emissions, les de gestió forestal i protecció del medi natural.La ministra Montero ha fet el llistat dels aspectes més destacats del projecte pressupostari, que manté el bonus de lloguer jove, tot i que en habitatge és on l'acord entre PSOE i Podem ha avançat menys, malgrat la pressió de la formació de. Ha destacat que Els comptes també inclouen una, el que suposa un increment sensible d'aquest capítol, del 23%., que és més si s'afegeixen els capítols dedicats a la modernització de les forces armades, que es computen en diverses anualitats, i suposaran la creació de més de 22.000 llocs de treball.Sobre els canvis que es puguin produir en el projecte i les crítiques que ja han començat a expressar-se entre els aliats de l'executiu al Congrés, Montero ha estat molt clara:. Els comptes s'enviaran immediatament al Congrés per a la seva discussió i el president Pedro Sánchez compareixerà en tribuna parlamentària la setmana propera.

