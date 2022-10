Dani Jiménez lamenta no haver pogut visitar les víctimes de l'explosió i demana que s'hi posin en contacte

Així comença la carta que ha compartit el físic i director de CreaCiència,, al seu compte de Twitter en referència a l'explosió que va provocar un experiment del seu equip la vigília de l'1 d'octubre a la Casa de la Cultura de Girona. L'incident va deixar, algunes de les quals van necessitar ser hospitalitzades a l'Hospital Joan Trueta. Aquest dilluns totes van ser donades d'alta , la darrera una nena de cinc anys.ara que no queda ningú afectat, ja que ha assegurat que "des del principi", la principal preocupació de CreaCiència han estat les víctimes de l'incident. De fet, ha explicat que tant ell com el seu equip han anat preguntant per l'evolució de les ingressades als professionals mèdics, peròper donar-los el seu "escalf".Precisament per això, han fet unaa tots els que quedessin ferits i vulguin parlar amb ells, que els escriguin un missatge directe. A més a més, també han aprofitat l'escrit publicat a les xarxes socials per agrair a tots els professionals que han intervingut en l'accident, des de les unitats de Bombers fins als membres de la Diputació de Girona que hi han col·laborat o les mateixes famílies.

