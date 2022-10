L'EMA alerta de diverses morts pel consum prolongat de medicaments que contenen ibuprofèn i codeïna

Alerta de(EMA) per la combinació prolongada de dos elements que es troben en diversos fàrmacs. L'entitat ha emès un avís sobre els riscos que comporta consumir medicaments que contenen ibuprofèn i codeïna durant mesos o fins i tot setmanes. Barrejar-los pot produir, arribant a provocar la mort en dosis per sobre de les recomanades i en un temps prolongat. A Catalunya hi ha fins a set medicaments amb aquesta combinació, encara que només es poden comprar tres i tots ells, de manera obligatòria, amb recepta.El, l'en càpsules i l'Astefor en sobres. En el cas del Neobrufen, un dels medicaments més venuts a totes les farmàcies del país, existeix la versió sense codeïna que ha quedat descartada de l'alerta de l'EMA. L'organisme ha advertit que han enregistrat en els últims mesos diverses morts relacionades amb aquests fàrmacs. Tots dos medicaments contenen 400 mil·ligrams d'ibuprofèn i 30 mil·ligrams de codeïna.La codeïna amb ibuprofè, un opioide (codeïna) i un antiinflamatori (ibuprofè),L'ús repetit de codeïna amb ibuprofè pot provocar dependència (addicció) i abús degut al component de codeïna. La majoria dels experts sanitaris i farmacològics avisen que el seu consum ha de ser en un temps molt concret i sense una llarga durada de temps, tant pels seus efectes addictius com nocius.El, per les sigles en anglès) de l'EMA ha observat que també hi ha medicaments que contenen codeïna amb ibuprofèn que estan disponibles sense recepta mèdica a la Unió Europea. Atès que la majoria d'aquests casos es van notificar a països on aquests medicaments estan disponibles sense recepta mèdica, el PRAC considera que l'estatus de medicament amb recepta mèdica seria lade riscos més eficaç per mitigar els danys associats a l'abús i la dependència d'aquests productes.

