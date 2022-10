Les càmeres «intel·ligents» a la C-58 i la B-23 comencen a sancionar

Com funcionen les càmeres?

Lesque funcionen amb un, i que estan instal·lades en uni un altre de, hanEl nou dispositiu, impulsat pel Servei Català de Trànsit (SCT), persegueixcom parlar pel telèfon mòbil o no dur el cinturó de seguretat, entre d'altres.Segons ha avançat RAC 1 i ha confirmat, el SCT ha interposat unaamb aquesta eina a les dues vies durant el mes de setembre. I és que, després d'uns mesos de prova, el dispositiu ja funciona. Les notificacions als infractors han sortit de lesanalitzades.El responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del SCT, Josep Marselles, ha explicat a aquest mitjà que són "càmeres zenitals, pensades per captar la matrícula i, la zona del conductor" i serveixen per identificar. Després de captar les instantànies, ésla queper examinar comportaments que es puguin castigar.En el primer trimestre del 2022, Marselles ha detallat queTanmateix, ha reconegut que hi ha aspectes a millorar com ara, que "depenent de les hores del dia" no capta una instantània correcta i que, per tant, cal polir. Però, tal com ha assenyalat, les "la intel·ligència artificial. Al final és una xarxa neuronal", ha resumit.El mecanisme de procediment dels dos dispositius consisteix aperquè després la intel·ligència artificial filtri les que considera que poden reconèixer un d'aquests. Posteriorment,de l’SCTi determina si és o no finalment sancionable.

