Aragonès aposta perquè el Govern actual continuï a les portes de la consulta a Junts

Junts ja té la pregunta per a les bases

Qui vol quedar-se i qui vol marxar?

La reunió d'aquest dimarts del consell executiu podria ser l'última ambcompartint taula al. Ja sense cessat la setmana passada després que el seu partit plantegés una qüestió de confiança a Pere Aragonès , l'executiu s'ha reunit amb l'ombra de la consulta que farà Junts aquesta setmana perquè la seva militànciao sortir-ne. La posició no és ni molt menys unànime i diverses veus de pes ja han començat a fer campanya per defensar cada posició.-que considera "fraudulent" l'executiu d'Aragonès- i, també traslladaran la seva posició a les bases. A les portes de la consulta de Junts, Aragonès ha traslladat als consellers quefins al final de la legislatura. Ara bé, la Generalitat contempla tots els escenaris, també el d'un trencament.El futur del Govern ha centrat la roda de premsa de la portaveu,, que ha admès que el context és "excepcional" perquè la composició de l'executiu ha de ser "ratificada" aquesta setmana per un dels partits que hi dona suport, Junts. El mateix president ha traslladat als consellers aquesta situació i ha expressat"plenament compromesa" amb la vida dels catalans. En aquest sentit, ha demanat als consellers que estiguin "al 100% com fins ara". "Venen dies complexos que requereixen de la màxima dedicació i que res quedi aturat. S'ha de seguir treballant", ha demanat Aragonès als membres del Govern, exhortant-los a continuar desplegant les polítiques sectorials en cada àmbit. "Aquest és un Govern independentista", ha garantit Plaja, que ha ratificat que l'objectiu final de l'executiu és la independència de Catalunya.Aragonès ha traslladat als consellers la voluntat que la coalició continuï. Què han dit els consellers de Junts, alguns dels quals ja han fet públic que són partidaris de no trencar l'executiu? "Avui tots els consellers continuen ocupant el càrrec i exerceixen la seva tasca de consellers", ha afirmat Plaja. De tota manera, la portaveu ha admès que el Govern passa per una situació "complexa" i que cal que la situació de "debat intern sigui breu i no s'allargui" i així ho han expressat "la majoria de consellers". "La reunió ha estat ordinària en un context excepcional", ha insistit Plaja, que ha dit que aquesta setmana s'ha de "desllorigar" tot. "S'ha de veure què passarà en aquesta consulta. El president ha dit en públic i en privat que vol que el Govern continuï com existeix ara mateix fins al final de la legislatura", ha remarcat.Si el Govern es trenca, l'escenari serà "diferent", però Plaja ha volgut entrar a valorar-lo. "Encara no hi ha res tancat ni trencat", ha afirmat. Ara bé, l'executiu té contemplats "tots els escenaris", també el de trencament. "Tenim previstos tots els escenaris, és obligació de la Generalitat no improvisar", ha afirmat. Passi el que passi, Aragonès no contempla convocar eleccions i la portaveu ha evitat analitzar l'escenari d'una moció de censura. El resultat de la consulta de Junts se sabrà divendres a la tarda. Quan reaccionarà Aragonès? "La presa de decisions ve condicionada per la decisió que ha de prendre Junts. Dependrà del resultat de la consulta", ha afirmat la portaveu. Quan se sàpiga el resultat, el president prendrà les decisions de manera "més breu possible".L'executiva de Junts va definir ahir la pregunta de la consulta interna de dijous i divendres en la qual el partit determinarà si continua -o no- formant part del Govern que comparteix amb ERC. Serà aquesta: "Vols que Junts continuï formant part del Govern de Catalunya?". Els militants -uns 6.000- es podran pronunciar entre tres opcions: sí, no i abstenció. Els resultats es coneixeran divendres, que és quan es tancarà el procediment, que arrencarà dijous. L'enunciat s'ha acordat entre els membres de la direcció que lideren Laura Borràs, presidenta del partit, i Jordi Turull, secretari general i interlocutor amb ERC en la negociació frustrada. Aquesta circumstància apareix en el preàmbul, en el qual es ressenya que la consulta és un mandat congressual i que no s'han acceptat les demandes de Junts.Les últimes converses entre Turull i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no van servir per arribar a cap acord. En l'última proposta es va retirar l'exigència de restituir Jordi Puigneró, a petició de l'exvicepresident, per tal de poder aplanar la possibilitat d'entesa. Tanmateix, això no va amorosir la posició d'ERC, perquè els republicans tampoc accepten que el Consell de la República -presidit per Carles Puigdemont- piloti la direcció estratègica del procés. En la proposta remesa divendres s'hi estipula que aquest organisme es reuneixi aquest divendres amb tots els actors. A banda d'aquesta petició, Junts també demanava unitat d'acció a Madrid i que la taula de diàleg se centri exclusivament en l'autodeterminació i en l'amnistia. A Junts ha començat la campanya i veus de pes ja han fet públic el sentit del seu vot. De moment, un dels qui ja s'ha pronunciat en públic és, membre de l'executiva i diputat proper a Borràs, que ha renunciat a ser a la sindicatura de la consulta -finalment integrada per Mònica Sales, Damià Calvet, David Torrents i Míriam Nogueras- per poder fer campanya activa a favor del no. Cuevillas forma part d'un nucli que també integren, dos vicepresidents de Junts de la màxima confiança de Borràs i també contraris a continuar al Govern. La presidenta del partit, en el seu dia, va votar en contra de l'acord de legislatura signat entre Pere Aragonès i, secretari general de Junts des de la seva fundació fins aquest mes de juny. Sànchez vol que el partit continuï a l'executiu.En el bloc contrari a continuar al Govern, com es va comprovar en l'executiva de la setmana passada, també hi haportaveu del partit, diputat i excap de gabinet de Puigdemont, juntament amb, president del grup parlamentari i encarregat de verbalitzar l'aposta per la qüestió de confiança a Aragonès que va causar el terrabastall entre els socis de Govern., vicepresident del Consell de la República i eurodiputat, va intervenir telemàticament en l'executiva de la setmana passada per defensar la sortida del Govern., excol·laborador estret de Puigdemont i membre de l'executiva, també defensa aquesta opció.I els partidaris de continuar a l'executiu? Són majoria dins dels membres del Govern i dels alts càrrecs. Dos dels més implicats en la continuïtat són-Economia- i-Acció Exterior i Govern Obert-, que s'ha fet militant aquest cap de setmana precisament per defensar la pervivència de la coalició.-Justícia- i-Drets Socials-, properes a Turull, també estan emmarcades en el sector que defensa la continuïtat de Junts a l'executiu, com també alts càrrecs de l'estil de, exconsellera de la Presidència -a proposta, en el seu moment, del secretari general- i ara alt càrrec a Salut. Membres de l'executiva com, adjunt de Turull i amb ascendència en el món local, s'han pronunciat per canals interns a favor de romandre dins l'executiu malgrat la negativa d'ERC a negociar.

