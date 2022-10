L'alcaldessa de Figueres expulsa un regidor de Cs per dur una tassa amb el lema «La República no existeix, idiota!»

. L'alcaldessa de la capital de l'Alt Empordà,, va expulsar el portaveu de Ciutadans al municipi,, del ple per dur una tassa amb el lema La República no existeix, idiota!, en castellà. La situació es va produir minuts abans que s'aixequés la sessió i després que la regidora de Junts per Figueres,, advertís Lladó que al ple hi havia un "element dissonant" on es proferien insults. Lladó va admetre que no se n'havia adonat abans i va demanar a Amelló que retirés la tassa argumentant que si es demana respecte "ha de ser per tothom"."Si venim a representar tota la ciutadania crec que no són els elements que hi ha d'haver sobre la taula. Si vol portar-la, porti-la, peròi la ciutadania per una posició concreta", va recriminar al regidor tot recordant-li que el reglament estableix que sobre les taules no hi pot haver "publicitat". L'edil s'hi va negar i Lladó li va demanar que abandonés la sala.. Amelló ha denunciat la situació a través de les xarxes socials.En una publicació a Facebook, Amelló ha mostrat la tassa i ha explicat que el van expulsar de ple per negar-se a retirar-la. "L'alcaldessa que penja pancartes partidistes a l'Ajuntament, dona l'esquena als ciutadans constitucionalistes i insulta la democràcia espanyola,, s'ha preguntat al seu compte de la xarxa social. El regidor també ha acusat l'alcaldessa de falta de "tarannà democràtic" i ha afirmat que Ciutadans és "l'única alternativa al projecte fracassat d'ERC i el PSC".

