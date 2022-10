Alsina defensa continuar al Govern perquè és «més fàcil» fer oposició a ERC des de dins

Una de les veus que defensa obertament la permanència dealés. La consellera d'Acció Exterior es va fer militant de la formació per defensar aquesta opció i ara ha assegurat que continuar formant part de l'executiu és "més fàcil" per fer oposició ades de dins. En una entrevista a El Nacional, també ha assegurat que els republicans "pensen en el partit i no en el país" i que un govern deen solitari quedaria "lligat de mans i peus" davant eli elsEl posicionament d'Alsina és majoritari dins del Govern i dels alts càrrecs. Juntament amb la consellera d'Acció Exterior, l'altre dirigent més implicat en la continuïtat és el conseller d'Economia, consellera de Justícia, i, de Drets Socials, properes a Jordi Turull, també estan emmarcades en el sector que defensa la continuïtat de Junts a l'executiu, com també alts càrrecs de l'estil de, exconsellera de la Presidència -a proposta, en el seu moment, del secretari general- i ara alt càrrec a Salut. Membres de l'executiva com, adjunt de Turull i amb ascendència en el món local, s'han pronunciat per canals interns a favor de romandre dins l'executiu malgrat la negativa d'ERC a negociar.A favor d'abandonar el Govern, un dels qui ja s'ha pronunciat en públic és, membre de l'executiva i diputat proper a Borràs, que ha renunciat a ser a la sindicatura de la consulta -finalment integrada per- per poder fer campanya activa a favor del no. Cuevillas forma part d'un nucli que també integren encara no hi ha novetats sobre l'expedient obert per la intimidació a una periodista del FAQS - i, dos vicepresidents de Junts de la màxima confiança de Borràs. La presidenta del partit, en el seu dia, va votar en contra de l'acord de legislatura signat entre Aragonès i Jordi Sànchez, secretari general de Junts des de la seva fundació fins aquest mes de juny.En el bloc contrari a continuar a l'executiu, com es va comprovar en l'executiva de la setmana passada, també hi ha, portaveu del partit, diputat i excap de gabinet de, juntament amb, president del grup parlamentari i encarregat de verbalitzar l'aposta per la qüestió de confiança a Aragonès que va causar el terrabastall entre els socis de Govern culminat amb la destitució decom a vicepresident. Batet també és un home proper a l'expresident de la Generalitat, home clau en el plantejament del debat de política general., vicepresident deli eurodiputat, va intervenir telemàticament en l'executiva de la setmana passada per defensar la sortida del Govern., excol·laborador estret de Puigdemont i membre de l'executiva, també defensa aquesta opció.

