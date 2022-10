Rosalía demana als seus fans que deixin de tirar-li coses a l'escenari mentre canta

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

El fervor que despertaarreu del món segueix incontrolable. La cantant catalana omple estadis, sales de concert i grans escenaris per allà on passa amb la seva gira mundial del disc Motomami. Aquest octubre es troba als Estats Units, travessant el país de costa a costa després d'haver arrasat per moltes zones d'Europa. Durant tot el cap de setmana,de les xarxes socials amb els seus concerts a San Diego, on ha tornat a triomfar. Tot i el seu èxit, la de Sant Esteve Sesrovires ha estat tendència per un fet molt diferent.En un moment del seu recital, on Rosalía se situa al centre de l'escenari envoltada dels seus ballarins i ballarines,quan es disposava a cantar. Es pot veure com la seva cara canvia de manera radical, carregada de molèstia per haver-la desconcentrat. És per això que la catalana ha volgut sortir al pas d'aquests inconvenients i ha fet una crida a totes les persones que van a veure-la a un concert.Visiblement molesta,"Per favor, no tireu coses a l'escenari i si sou tan motomamis que les tireu igualment, doncs feu-ho en el lloc oposat en el qual jo estigui. Gràcies". Encara que tot va quedar com a una anècdota, el llançament del ram de flors que li impacta a la cara ha estat la gota que ha fet vessar el got de la cantant catalana.

