Contundent resposta de Francesc Mauri als atacs d'Ayuso contra l'escola catalana

Sóc geògraf. El meu fill 11 anys. Estudia a Terrassa. No té "primas en Bcn". Sap les comarques i avui casualment toca repassar rius i muntanyes peninsulars i espanyoles pq demà hi ha examen. Ara acabem. Mentir o no estar informat. Igualment trist.... @educaciocat @JosepGCambray pic.twitter.com/dPPN5gfPye — MeteoMauri (@MeteoMauri) October 3, 2022

Les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid,, sobre l'escola catalana no han passat inadvertides. En un sopar a l'Hotel Palace de Barcelona, en el marc del fòrum de Nova Economia , la líder popular madrilenya va afirmar que "les seves cosines de Barcelona se saben les comarques catalanes però no els rius espanyols ni les capitals de província"., Ayuso va afirmar que la manera en la qual s'imparteixen els continguts curriculars a les aules catalanes "és un abús de poder en mans dels de sempre". Una afirmació que ha encès els docents i els responsables d'Educació... però no han estat els únics en respondre la presidenta de Madrid., un dels meteoròlegs de capçalera de TV3, ha volgut respondre les afirmacions d'Ayuso amb un exemple molt clar:El també geògraf, ha escrit un missatge al seu compte de Twitter on ha deixat molt clara una circumstància que posa molt en dubte les acusacions de la popular contra el sistema educatiu català. "El meu fill té 11 anys, estudia a Terrassa i no té cosines a Barcelona.perquè demà hi ha examen", ha revelat Mauri., ha sentenciat el meteoròleg de la cadena pública catalana. Ayuso, però, no es va quedar curta a l'hora de criticar les aules i els alumnes de Catalunya. En referència a la llengua -un dels punts més delicats en la situació actual, després de la sentència del 25%- la presidenta madrilenya va manifestar que cal aprofitar el bo que té el bilingüisme, i, a més, es va preguntar "perquè un espanyol no pot dominar l'espanyol a Espanya".En un moment donat, parlant de percentatges, va assegurar que algúa l'escola. Ayuso va aprofitar per comentar que unes cosines seves que viuen a Catalunya li han explicat que a les escoles tracten Espanya com un país inexistent, que "saben quines són les comarques catalanes, però no els rius d'Espanya".

