L'atur augmenta a Catalunya per tercer mes consecutiu

segueix la dinàmica de pujada que va iniciar al juliol,A casa nostra, hi ha 3.300 treballadors menys i a Espanya 17.679 en comparació al mes d'agost. No obstant això, es continua sense superar el llindar dels tres milions d'aturats i queda un total de 2.941.919 desocupats.Són dades del Ministeri de Treball i Economia Social que revelen que, tot i l'augment, el nombre de desocupats a Catalunya aquest setembre ha estat de 354.000,-o un 6,3% menys-. Un moment en el qual el mercat laboral encara no estava plenament recuperat de la pandèmia de lai les restriccions derivades. A l'Estat, el nombre de desocupats ha caigut en un any en 315.000 persones, un 9,7%.Si ho mirem amb més perspectiva, la xifra d'aturats publicada aquest dimarts també se situa en els, una dada històricament baixa. De fet, segons el ministeri, l'increment de setembre és més moderat del que seria habitual, ja que de mitjana ha ascendit en unes 46.307 persones entre 2008 i 2019. Així i tot,, que suma 6.785 aturats més que a l'agost. Per darrere de casa nostra, s'ha situat Astúries (+2.565) i Galícia (+2.197).El sector serveis és el que ha destruït més ocupació, quelcom comú en els mesos seguits de la fi de la temporada turística, amb 1.500 persones sense feina a casa nostra. El segon sector on més es nota l'augment de l'atur és en el de l'agricultura, amb 557 persones, seguit de la indústria, on s'han registrat 278 de noves., amb 212 menys.Magrat tot, després d'un mes a la baixa, a Catalunya(+0,57) respecte de l'agost.

