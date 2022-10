El ministeri de Defensa del Japó ha informat queaquest dimartsque hauria caigut a l'oceà Pacífic després de sobrevolar part del territori del país nipó, un fet que no ocorria des del 2017, fa cinc anys. El secretari del gabinet japonès,, ha revelat que el projectil s'hauria llançat al voltant de les 7:22 hora local (00:22 de la matinada a l'Estat). Després, hauria passat per la regió de Tohoku -al nord de la principal illa del Japó- i hauria aterrat fora de la Zona Econòmica Exclusiva del país, segons ha recollit la televisió japonesa NHK.Fruit de l'amenaça, el govern nipó ha emès una la població de les prefectures de, al nord del país, en el qual ha instat els residents de les regions afectades a cercar refugiper posar-se fora de perill immediatament.Més tard, l'executiu ha comunicat que el projectil hauria passat per sobre del Japó fins a caure a l'oceà Pacífic al voltant de les 07:44 hora local. Les autoritats han precisat que. "Existeix la possibilitat que caigués en la zona marítima a més de 3.000 quilòmetres a l'est de l'arxipèlag japonès", ha declarat Matsuno.Funcionaris del govern nipó han anunciat que duran a terme unaper debatre les mesures que prendran en resposta a Pyongyang. "El primer ministre,, ens va ordenar cooperar amb països rellevants com els Estats Units i Corea del Sud i prendre les mesures necessàries de manera oportuna i apropiada", ha assegurat Matsuno. "i plantegen un seriós desafiament per a tot el món", ha afirmat el portaveu, abans de denunciar lesper part del dictador i líder suprem de Corea del Nord, Kim Jong-un.A més a més, Kishida ha descrit el comportament de Pyongyang com a "violència" i. "Recentment, s'han repetit els llançaments de míssils balístics. És un acte escandalós i el condemno enèrgicament. En resposta a aquesta situació, acabo de donar instruccions per, recopilar i analitzar informació minuciosament i cooperar amb els països relacionats", ha declarat.L'exèrcit dedes de Mupyong-ri -a la província de Jagang-. Segons l'agència Yonhap, l'Estat Major sud-coreà analitza ara l'abast, l'altitud i la velocitat del míssil i asseguren estar "preparats" per si es produís algun altre atac mentre "enforteixen la vigilància". El president sud-coreà,, ha advertit que prendrà mesures per a respondre de manera "decidida".

