Operació antiterrorista amb diversos detinguts al Pont de Suert

per M.O., Barcelona, Catalunya |

Lai lahan escorcollat la tarda nit d'aquest dilluns un conjunt d'habitatges de la localitat delen el marc d'una operació antiterrorista, en què s'han detingut diversos sospitosos. L'operatiu ha començat a dos quarts de vuit del vespre i està ordenat directament des de Madrid, per l'Audiència Nacional.Una trentena d'efectius de leshan acordonat diversos carrers del nucli antic del municipi i hi han impedit el pas als veïns. L'alcalde,, ha explicat a Catalunya Ràdio el seu desconeixement dels fets. Fins al moment, no han transcendit el nombre de detinguts i els detalls més concrets sobre l'operatiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor