Pronòstic pessimista de Bill Gates: «Venen cinc anys complicats»

Els auguris depels anys vinents no són gens. El fundador dei copropietari de la Bill & Melinda Gates Foundation ha compartit un pronòstic desencoratjador sobre el futur econòmic mundial en una cimera filantròpica de Forbes als. "Venen cinc anys complicats, perquè tenim deutes de la pandèmia, tenim la guerra ai el cicle econòmic està canviant", ha analitzat.Gates també ha tingut temps per explicar quins són els plans de la seva fundació a llarg termini. "Volem estudiar lesi totes les que fan que elsigui desigual", ha anunciat. En aquest sentit, ha explicat que el seu objectiu serà eliminar-les, mitjançant "-les o reduint-les a nivells molt baixos".Pel que fa a la resta de la seva, el magnat ha definit com un "problema" la polarització política en què es troben immersos els. "Lapot acabar amb tot", ha alertat, a la vegada que creu que aquest fet pot generardifícils i una guerra civil al país nord-americà.

