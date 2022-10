L'ANC convoca una acampada a la plaça Catalunya pel 15 i 16 d'octubre

per M.O., Barcelona, Catalunya |

L'ha convocat una acampada a lapel 15 i 16 d'octubre com a protesta contra la repressió al moviment independentista. Així ho ha anunciat la seva presidenta,, en un acte sobre l'1 d'octubre celebrat la tarda d'aquest dilluns a, al Maresme.La concentració també ha de servir "d', en un context de "", ha determinat Feliu, que ha lamentat que la "divisió" entre els principals actors de l'espectre sobiranista i la manca d'una estratègia conjunta estan alentint l'assoliment d'una república catalana. En aquest sentit, ha retret als impulsors de l'1-O que no aprofitessin tots els mecanismes disponibles per fer valdre el resultat del referèndum.La presidenta de l'ANC ha fet una crida a lai ha assenyalat que l'acampada serà la primera mostra d'aquest tarannà. També ha instat al conjunt de l'independentisme a rebaixar la tensió. "", ha reconegut entristida.L'anunci d'una nova acampada al centre defa venir a la memòria reivindicacions passades, que l'ANC vol rememorar. Els indignats delvan donar la idea i els impulsors de l'la van agafar al vol, abans que el moviment contra el sensellarisme se'ls acoblés. Ara, l'organització de Dolors Feliu vol tornar a prendre la plaça.

