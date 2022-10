És la d'Ucraïna una guerra civil europea que guanyaran els EUA?

És la guerra a Ucraïna unaen què laha tornat a cedir l'hegemonia davant els? Això és el que ha defensat el notarivicepresident de la, que ha debatut amb l'exministre d'Exteriors i exsecretari general de l'OTANentorn el tema El món que ve a la vista de la situació geopolítica. Ho han fet en un acte del Cercle Financer de la, que presideix Isidre Fainé, que ha seguit la trobada amb mirada atenta, junt ambSolana ha defensat l'actuació d'Europa en l'actual crisi ucraïnesa, assegurant: "Els Estats Units i l'OTAN no són part d'aquest conflicte perquè si ho fossin, ja estaríem en la". L'exdirigent atlantis ha aplaudit la resposta donada per la UE amb la crisi pandèmica i la crisi energètica. López-Burniol ha criticat que, un cop més, la UE hagi fetdavant un conflicte com l'ucraïnès i s'ha interrogat sobre els errors comesos per Occident des de la caiguda del Mur.Per Solana, que ha respost a López-Burniol amb certa vehemència, la Unió Europea no participarà mai en una guerra que no sigui defensiva, "perquè no va néixer per això". "I ho fa ara per país interposat?", ha contestat López-Burniol. D'alguna manera, Solana defensava també el seu llegat al. López-Burniol mostrava un europeisme més crític amb el món anglosaxó.El notari ha destacat la gravetat del paper deen l'actual conflicte, però ha assenyalat que l'actuació dels aliats després de la caiguda del Mur ha inclòs actuacions qüestionables, com la manera amb què es va fer l'ampliació de l'OTAN. També ha esmentat un article deon assenyala que encara no se sap qui perdrà la guerra, però sí qui l'ha guanyada clarament: les gransSolana ha explicat que va ser actor polític de les negociacions entre Occident i Rússia durant els anys de, i com Moscou va admetre l'any 1996 obrir una nova etapa en les relacions entre Rússia i l'OTAN, i negociar un tractat amb l'Aliança Atlàntica. Va ser Putin el factor imprevist i el causant d'una dinàmica que ha dut a l'actual guerra. Perquè des de la primera hora, Putin ha tingut l'obsessió d'Solana també ha destacat el paper de la Xina i com cal seguir els esdeveniments que tindran lloc el 14 d'octubre a Pequín, amb la celebració del, "el més important de la història".L'exsecretari general de l'OTAN ha insinuat que López Burniol és d'unmolt ferm i que no té massa simpatia pels Estats Units. Sí que ha reconegut un error d'Occident: no haver estat capaços d'haver mantingut la proximitat amb Moscou. En aquest sentit, ha equiparati jardineria per explicar que la cura diària de les petites coses, dels detalls, és tan rellevant en la diplomàcia com en la jardineria. Una cosa que Occident hauria obviat en les seves relacions amb el Kremlin.Per la seva banda, López Burniol ha subratllat com a element essencial del panorama geopolític la crisi d'Occident, que té en l'abandonament de l'Afganistan per les tropes nord-americanes l'any 2021. "Crisi n'hi ha hagut sempre, però no a l'actual velocitat", ha dit. López Burniol ha esmentat les tres grans crisis que s'han encadenat els darrers anys: la crisi del 2008 (), la pandèmia i ara la guerra d'Ucraïna. El vicepresident de la Fundació la Caixa ha qualificat de "suïcidi" europeu les dues guerres mundials del segle XX: "Europa queda arrasada i confia la seva defensa als EUA".Solana ha reiterat al final del debat que Europa està fent les coses bé, que elha estat una resposta ambiciosa al repte econòmic i que també ho farà davant la crisi energètica. "Ja ho veuràs", li ha dit a un López-Burniol més crític amb l'actuació dels aliats.

