Troben mort un boletaire de 65 anys que s'havia perdut a la Cerdanya

Elshan trobat aquest dilluns el cos sense vida d'un boletaire de 65 anys que s'havia perdut al, a Riu de Cerdanya. L'home ha sortit a buscar bolets amb tres persones més a les vuit del matí i, per motius que encara es desconeixen, s'ha separat del grup després de les deu i no ha tornat al punt de trobada. Cap a un quart de dues els companys han avisat els Bombers, que han desplaçat deu dotacions a l'indret.Els companys de la víctima han explicat que coneixien bé la zona i que es movien per sectors concrets. Els Bombers han començat a buscar per aquests sectors i, cap a les, un voluntari del parc de Bellver ha trobat l'home estès sota uns arbres, a uns tres quilòmetres d'on el grup havia deixat el cotxe.Els efectius sanitaris dels mateixos Bombers i delno han pogut fer res per salvar la vida del boletaire. Han custodiat el cos, fins que ha arribat la comitiva judicial amb els

