El PP amplia l'avantatge davant del PSOE i Vox perd força, segons una enquesta d'«El País»

Elguanyaria les eleccions al, amb 124 diputats, i ampliaria la distància amb el, que es quedaria als 103 escons, segons una enquesta d'publicada aquest dilluns.seria tercera força, però cauria fins als 44 escons. Els populars no podrien comptar amb el suport de l'extrema dreta per arribar a la, perquè els dos partits no sumarien majoria absoluta. En quart lloc quedaria, que perdria dos diputats, fins als 33.quedaria amb tres diputats ivorejaria la desaparició, amb un únic diputat.En clau catalana,seria el partit més votat i mantindria els 13 diputats que té ara al Congrés.milloraria resultats, fins als 9 escons, en detriment del, que perdria la representació al Congrés. Laobtindria un escó. Elaconseguiria sis diputats,cinc,dos,dos,dos, eldos i Terol Existeix un. En aquest escenari, el bloqueig estaria servit, perquè ni PSOE ni PP tindrien majories clares per assolir la presidència.Segons l'enquesta d'El País, les dades mostren una, que creix en intenció de vot des del mes de març. Un creixement que coincideix amb la caiguda de Vox, també des del març d'aquest any, fins a caure en un mínim en intenció de vot aquest octubre. El PSOE manté certa estabilitat, igual que Podem, que creix lleugerament. Més País i Ciutadans també es mantenen estables.Pel que fa a la-aquells votants que l'any 2019 van votar una opció i ara canviarien-, PP i Vox aconsegueixen retenir prop del 80% dels seus electors. Els votants populars que canvien opten, majoritàriament, per Vox, mentre que els votants de l'extrema dreta que opten per un altre partit, es decanten majoritàriament pel PP i, en molta menor mesura, Ciutadans. El partit taronja per vots cap al PP i Vox i una part dels votants de Podem se'n va al PSOE.

