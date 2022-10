Detecten el primer cas de grip aviària H5N1 en un humà a Espanya

El 27 de setembre es va detectar el primer cas de. El segon d'Europa, després que elen notifiqués un altre el desembre de 2021. Es tracta d'un treballador d'una granja avícola de, que ja ha donat negatiu i s'ha mantingut asimptomàtic en tot moment. La baixa càrrega viral que va presentar va portar les autoritats sanitàries a no declarar una alerta.El cas va ser notificat al, a l'i al. Dies abans, el 12 de setembre, elhavia informat d'un brot a una explotació de gallines de Guadalajara. El 20 de setembre se'n va declarar un altre a la mateixa zona.Les autoritats sanitàries han tranquil·litzat en qualificar la situació com a "". No obstant això, aquesta variant del virus reporta una alta mortalitat en aus i una letalitat del 60% en humans, segons l'OMS. Per això, preocupa que muti i esdevingui més transsmisible. Tot i que es va detectar per primera vegada a laels anys noranta del segle passat, la cepa actual es va detectar el 2021. Des d'aleshores, només se'n coneixen tres casos.El primer cas de grip aviària del tipus H5 a Espanya s'ha identificat gràcies a les escrupoloses tasques de control que es duen a terme a les explotacions aviàries de l'estat espanyol, quelcom que recomana l'. Des del 2020, els casos del virus de tots els tipus s'han multiplicat arreu del món, arribant a registrar-se fins a 14 milions el 2021.

