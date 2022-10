L'exparella de l'acusada pel crim de Vilanova assegura que es va sentir «anul·lat» per la noia

L'exparella de la noia jutjada per induir al parricidi de Vilanova i la Geltrú el 2019 ha assegurat aquest dilluns que l'acusadael va "intimidar" i el va "manipular", a més de fer-lo allunyar del seu grup d'amics. "Era mentidera i manipuladora, ara ho sé", ha reblat, i ha dit que inicialment al jutjat no va explicar gaires coses perquè encara"Jo anava a remolc i l'Ismael també, que la protegia perquè la veia vulnerable", ha afegit. Aquest canvi de versió ha provocat que la defensa de l'Alba es plantegi denunciar-lo per fals testimoni.Arnau S. ha assegurat que la relació amb la noia acusada, i que li va dir que estava embarassada, Mentrestant, Alba S. acusa la seva exparella, ja que durant diversos mesos va fingir tenir una parella virtual per a l’altre acusat, a qui també va enganyar fent-li creure que formava part d’un grup parapolicial.La Fiscalia demana mésper a Alba S. per inducció a l’assassinat, inducció a l’incendi i estafa. Tanmateix, Arnau ha aportat una dada nova: ha afirmat que va escoltar com l’Alba va instruir a l’Isma perquè fes mal i maltractés al seu pare –li va explicar que era una mafiós i que havia de matar-lo per saldar un deute de-.Per altra banda, la defensa d'Alba S. ha demanat a la magistrada que obri una causa contra Arnau per. Creuen que el testimoni actua mogut per l’animadverció cap a ella. En la declaració de l’Alba davant el jurat popular va assegurar que l’Isma li havia explicat mals tractes del pare cap a la seva mare.