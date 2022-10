Inhalar el gas dels encenedors: la moda mortal que s'estén entre els joves

Estava al parc amb les seves amigues. Li havien explicat que l', conegut com "el", produeix al·lucinacions ràpides i passatgeres. És el gas que contenen els. El va inhalar i va perdre el coneixement. Un equip mèdic d'urgències i una UVI mòbil es van presentar ràpidament, però ja només van poder certificar la seva mort per unaÉs el cas d'una menor de 16 anys del, a Toledo, que va perdre la vida divendres i va descobrir aquesta nova amenaça per la salut a l'opinió pública. La inhalació del gas blau és una pràctica molt estesa entre els joves dels. Fins al punt que es comercialitza en pots petits per menys de cinc euros.L'isobutà provoca una alteració en el cervell anomenada, que consisteix en la reducció de l'oxigen que li arriba a través dels vasos sanguinis i que pot arribar a ocasionar la mort. Afecta les parts més grans del cervell, als hemisferis cerebrals, als quals deixa sense oxigen i nutrients vitals pel seu funcionament.

