VÍDEO | Agressió a l'àrbitre i el delegat després d'un empat a l'últim minut a Sant Cugat

⚠ VÍDEO | Agressió a l'àrbitre i al delegat de La Farga per part de membres de l'equip rival després d'un empat a l'últim minut #SantCugat



✍ @SergiBaixasColo https://t.co/ELnJpS9rhh pic.twitter.com/PJXktkBx4Z — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) October 3, 2022

Gràcies per la informació. S'ha donat trasllat a la Comissió d'Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència (https://t.co/nwP8zyhdAn). L'@FCF_CAT sempre està compromesa contra la violència en el futbol #ProuViolènciaAlFutbol — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) October 3, 2022

Aquest diumenge a la tarda, desenes d'assistents a Sant Cugat del partit delvs. la(3-3) van observar incrèduls com l'i elde l'equip de la cocapital vallesanadesprés d'una l'últim minut.Segons ha pogut saber, els ànims del matx de la tercera jornada del grup 6 de Tercera Catalana de Futbol van anar-se escalfant exponencialment al llarg de la trobada, fins al punt que va arribar a ser necessari el desplegament, a la mitja part, d'unals afores de l'escola com a mesura de prevenció.No obstant això, tot va acabar esclatant quan, en la darrera jugada, els fargueros aconseguiendesprés que l'àrbitre xiulés una falta indirecta dins de l'àrea rival. Immediatament, els jugadors i equip tècnic de la Sabadellenca van saltar a la gespa amb una bateria defins a acabar en les esmentadesamb bufetades i clatellades -com en el segon 20 del vídeo-.Segons ha pogut saber aquest mitjà, La Farga enviaràdels fets a laper tal que es prenguin les mesures oportunes; tot i que, per ara, s'hauria rebutjat presentar una denúncia formal de l'incident al cos dels Mossos d'Esquadra.Aquesta tarda, i arran de la publicació de la notícia, la FCF ha informat a través de les xarxes socials que han traslladat el cas a la Comissió d'Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència per analitzar l'incident. "L'FDF sempre està compromesa contra la violència en el futbol", ha sentenciat la resposta amb el hastag #ProuViolènciaAlFutbol.

