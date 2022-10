La nena de 5 anys ferida a l'explosió de la Casa de Cultura de Girona rep l'alta

La nena de 5 anys ferida a l'de ladeha rebut l'alta aquesta tarda. La menor estava ingressada a Pediatria deli era l'única que quedava a l'hospital després que aquest dilluns al matí donessin d'alta la dona de 47 anys que es va haver d'intervenir d'urgència el mateix divendres. El dissabte ja s'havia donat d'alta els altres tres ferits L'explosió a la Casa de Cultura va tenir lloc divendres al vespre durant els actes de la, quan un experiment del popular divulgador i científic catalàon es mesclava aigua amb nitrogen líquid va generar més vapor del previst i va fer esclatar el bidó on hi havia la barreja. Hi va haver un total de 18 ferits , dels quals cinc inicialment van ser traslladats al Trueta.Dani Jiménez ha demanat disculpes pel desenllaç de l'. El també físic ha assegurat que l'equip de-l'empresa organitzadora de l'activitat que ell dirigeix- treballa amb les "màximes mesures de seguretat". En aquest sentit, ha explicat que la seva prioritat "màxima" és, "i serà", la seguretat del públic i del seu equip de professionals.Això sí, Jiménez també ha subratllat que en els més de 20 anys que fa que realitzen experiments en públic "mai" s'havia produït cap. És per això que ha informat que investigaran el succeït i ha anunciat que s'han posat a disposició de les autoritats per esclarir els fets. També, ha dit, estaran disponibles per als ferits i lesper tot allò que puguin necessitar.

