VÍDEO | La carrera d'infart de Kilian Jornet al límit del precipici per les muntanyes de Noruega

Ja no sorprèn veurea tota velocitat pels camins més perillosos del planeta. Això no treu, però, que les imatges que van deixant les seves carreres i entrenaments congelin la sang a tothom qui les vegi. L'empresa de càmeres esportivesho sap i ho ha aprofitat per col·laborar amb l'estrella de la cursa de muntanya. El resultat: un espectacular vídeo del corredor per les escarpades muntanyes deUn pas en falç i no hi ha salvaguarda. Només el precipici. La perillositat del qual es mostra en el vídeo també li ha comportat crítiques a Kilian Journet. "", ha lamentat un usuari, que ha demanat "" a l'hora de compartir imatges com aquestes.El 2022 està sent un any convuls, però exitós per Jornet que, amb 34 anys i positiu de Covid-19, es va imposar als seus rivals a l'Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB) el mes d'agost, convertint-se en el, en una cursa que ja ha passat a la història. És la quarta vegada que la guanya i, en aquesta ocasió, ho va fer igualant el rècord de victòries del mític corredor francès

