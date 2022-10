Com i quan va perdre Lula da Silva el dit petit de la mà esquerra?

El president del Brasil entre el 2003 i el 2010 i actual aspirant al càrrec,, va penjar fa uns dies una imatge de campanya al seu compte d'que ha fet sorgir moltes preguntes. En ella, surt vestit amb una granota de feina d'una petroliera i un casc, però això no és el que ha sorprès. El que ha cridat l'atenció, d'alguns, és que en la foto ensenya els palmells de les mans i només se li veuen nou dits. Li falta el dit petit de la mà esquerra. Com i quan el va perdre? T'ho expliquem.El cert és que Lula ha compartit força vegades la història de com va perdre un dit. Els fets van tenir lloc a la dècada dels seixanta. Concretament, el 1962, quande Sao Paulo. Aleshores, una màquina li va aixafar el dit i com la tecnologia del moment no estava prou avançada per a fer-li una reconstrucció o col·locar-li un implant, li van haver d'amputar.L'actual candidat a la presidència del Brasil va néixer a(Pernambuco, Brasil) el 27 d'octubre del 1945.Primer, va treballar com a venedor ambulant a la ciutat de Santos, on va aprendre a llegir i escriure. Després, va treballar com a ajudant en una tintoreria i també com a telefonista i netejant botes. Posteriorment, ja va començar a treballar a la fàbrica en què va patir l'accident. El 1968 va començar la seva etapa sindicalista alAra, uns quants anys després, Lula da Silva és el líder deli aspira a tornar a presidir el país que va governar per darrera vegada ara fa 12 anys, quan un presumpte escàndol de corrupció que va resultar ser fals el va dur a la. Aquest diumenge, s'ha celebrat la primera volta de les eleccions, a les quals s'enfronta a l'actual president,. Lula ha aconseguit un 48,4% dels vots enfront del 43,2 de Bolsonaro. El 30 d'octubre serà la segona i definitiva volta d'uns comicis que tenen el país dividit.

