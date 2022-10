CCOO i UGT accepten la proposta d'increment salarial pels funcionaris d'un 9,5% fins al 2024

Els sindicats majoritaris,, han acceptat finalment la proposta del govern espanyol d'apujar el sou dels funcionaris. UGT ja va anunciar divendres que avalaria l'oferta, mentre que CCOO ho ha decidit el matí d'aquest dilluns en una reunió prèvia a la que tindran les parts a lade les administracions públiques. El, per contra, ha rebutjat la proposta i ha reclamat a Hisenda que plantegi una millora a la reunió de les 17 hores.Elva oferir dijous una segona proposta salarial alque millorava l a primera en un 1,5%, igual a l'increment amb efecte retroactiu per aquest 2022, que s'abonaria en un únic pagament extra. Aquest exercici, els funcionaris de l'Estat ja han vist els seus ingressos augmentats en un 2%.Per desglossar aquest increment del 9,5%, a més de les pujades pel 2022, l'executiu de coalició n'ha proposat una deli una del. Tot això, subjecte a les fluctuacions de l'i del. Si la inflació es manté elevada, el 2023 s'oferirà un augment afegit del 0,5% cada any. Si es compleixen totes les variables, el cost de la mesura per les finances públiques escalariaen tot el trienni.En un comunicat, CCOO ha explicat que accepta l'oferta salarial supeditada al tancament d'un acord que contempli lareferents a les condicions de treball -recuperació de drets sindicals, el dret a la negociació col·lectiva, eliminació de restriccions per a la implantació de la, entre d'altres-.En una atenció als mitjans a la sortida de la reunió del matí, el secretari general d'acció sindical de CSIF,, ha criticat que la proposta "ni tan sols corregeix la inflació" i ha remarcat que és "". "", ha dit. Una proposta que hauria d'arribar abans de la reunió entre les parts de les 17 hores d'aquest dilluns.Les converses entre eli els representants dels treballadors de lavan començar dimecres, amb la proposta inicial de l'executiu d'apujar els salaris un 8% entre el 2022 i el 2024. La nova oferta millora lleugerament l'anterior, tot i que ho fa a partir de condicions variables.

