Torrons Vicens no podrà reobrir la seva nova botiga de la Rambla

Mentre el propietari devolde la Rambla que la Guàrdia Urbana de Barcelona va precintar dijous passat, el regidor de Ciutat Vella,ha assegurat aquest dilluns que "". De fet, tal com ha avançat betevé, Rabassa ha avisat a la propietat de l'empresa de torrons que "no val que hi lluiti gaire": "La resposta serà que no".Més enllà d'operar sense llicència, un dels motius pel qual es va precintar l'establiment, el regidor ha recordat queal passeig. A més, Torrons Vicens no havia sol·licitat el permís d'obres per adequar el local quan va ser adquirit. En aquest sentit, Rabassa ha explicat que la propietat sabia des del 14 de setembre que havia de tancar el local i no ho ha fet: "Ens hem vist obligats a tancar-la nosaltres".Un delsde la propietat per mantenir l'establiment obert és queEl regidor, però, ho ha"No té res de museu", ha afirmat Rabassa, recordant que era únicament una botiga de torrons. Ara, després de ser precintada dijous per la GUB, que a primera hora del matí va desallotjar els clients que estaven comprant, Torrons Vicens no pot reobrir el negoci inaugurat el 12 de setembre.Elde Torrons Vicens,, va explicar a la cadena pública local que "" -tot i que l'Ajuntament ho nega- i va admetre que. Amb tot, però, el propietari considera que el tancament del local és "desproporcionat" i acusa el regidor de districte de mentir: "Tot el que ha dit Jordi Rabassa és mentida, el permís d'obres sí que el teníem".Davant aquesta situació, Rabassa demana que elsi, alhora, lamenta que contínuament apareguin locals que no s'adapten a la normativa vigent. Tal com passa amb les terrasses de bars i restaurants al mateix districte , el regidor adverteix que l'incompliment de la normativa "satura els serveis jurídics i les inspeccions".

