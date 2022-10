Així és l'«arma de l'apocalipsi» de Rússia que ha posat en alerta l'OTAN

ha fet una demostració de força i ha mobilitzat el submarí K-329 Belgorod , portador del, a les aigües del mar Bàltic. L'arma amb què està equipat, coneguda com l'"", és capaç de viatjar fins a 10.000 quilòmetres i colpejar amb una precisió total en qualsevol punt de l'àrea delimitada, quelcom que podria provocar una explosió prop de zones costaneres per causar el que es coneix com un "".El país liderat perté duesd'aquestes característiques i l'sospita i tem que amb aquesta nova maniobra el Kremlin vol mostrar l'efectivitat del míssil i del submarí amb una. És per això que l's'ha posat en alerta i ha remès una nota d'intel·ligència als seus països membres per alertar de la mobilització del buc. Elstambé han activat una xarxa de satèl·lits per fer el seguiment dels possibles míssils que es puguin llençar. El problema, però, és que no són capaços de detectar-los sota el mar.Però com és realment aquest submarí i aquest míssil nuclear? Es tracta d'un buc de 184 metres d', 15 metresi pesa 30.000 tones. Pot viatjar a una velocitat de 60 quilòmetres per hora, pot passar fins a 120 dies sense tornar a lai pot transportar fins a sis míssils Posidó. Fonts extraoficials asseguren que el submarí hauria estat a l'des d'on hauria sabotejat elEl seu principal perill és aquest amenaçador, una de les armes de les quals Putin havia advertit al món en el mateix discurs en què va anunciar la mobilització parcial de 300.000 reservistes per anar a la guerra d'Ucraïna. El Posidó és un projectil de 24 metres que pot portar un cap nuclear d'uns dos, o el que equival a 2 milions de tones de).L'abast de les conseqüències del seu llançament són, ara per ara, imprevisibles, però podria generar un "tsunami" de fins a 500 metres d'altura d'. Informes russos obtinguts per la BBC l'any 2015 asseguren que aquests míssils poden fer destrossarmolt rellevants a nivell econòmic, deixant-les inutilitzables per qualsevol mena d'activitat durant molt de temps.[plantillucraina]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor