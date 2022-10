Troben un dipòsit incontrolat de residus amb amiant en una zona protegida de l'Ebre

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona han localitzat en unde la Zona de Reserva de la Biosfera, al terme municipal del Pinell de Brai (Terra Alta), unEls agents han descobert en un patrullatge rutinari per la comarca una gran quantitat de plaques d'uralita, canonades i dipòsits d'aigua fabricats amb fibrociment abandonats a la natura.Després de practicar una primera anàlisi en la zona de la troballa, han comprovat com el material estava fabricat amb, producte cancerigen i prohibit a l'Estat des de l'any 2002. La uralita és el nom comercial d'un material de construcció fet a base de ciment i fibres, generalment asbest, també anomenat amiant, utilitzat generalment per a cobertes i teulades. És, ja que pot provocar fibrosi pulmonar, càncer de pulmó i altres malalties greus.El risc en la manipulació del material sorgeix quan es pretén desmantellar una construcció perquè les fibres que es troben dins de la uralita en tallar-les, trossejar-les o manipular-les es desprenen, i en inhalar-se poden provocar les malalties descrites. De fet,amb el risc d'amiant.Les restes d'uralita es trobaven en un terreny a la intempèrie i no disposaven de clos perimetral ni altres mesures de seguretat per impedir, per exemple, l'accés de qualsevol persona als residus considerats altament perillosos. Per aquest motiu,, a qui s'acusarà d'emmagatzemar residus considerats molt perillosos per a les persones i el medi ambient.De les actuacions practicades s'ha informat a l'Agència de Residus de Catalunya, així com al, per si els fets constituïren infracció penal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor