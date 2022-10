Tornen a suspendre el judici als exconsellers Vila i Puig pel cas Sixena

El judici que s'havia de celebrar aquest dimecres al jutjat penal 1 d'Osca contra els exconsellers,, per desobediència pel cas Sixena, s'ha tornat a suspendre. Segons han explicat fonts judicials, Puig va plantejar una qüestió de competència atenent la seva condició de diputat alL'exconseller considera que, per aquest motiu, el jutjat d'Oscaper jutjar-lo. Les mateixes fonts indiquen que el jutge d'Osca n'ha acordat la suspensió per no perjudicar els afectats i que dictarà una interlocutòria abans del 5 d'octubre, exposant els motius pels quals el cas s'hauria de jutjar en un altre jutjat, que seria el, si preval la condició de Puig d'aforat.El judici als dos exconsellers ja es va suspendre el 3 de maig, en aquell cas, perquè la justícia belga no havia notificat la citació a Puig. El fiscal demana unade 6.000 euros per a Vila i Puig per un delicte de desobediència perquè no va lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre de 2017 en ple 155.L'acusació particular de l'Ajuntament de, per la seva banda, demana 11 mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre que per a Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.

