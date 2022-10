Moreno Bonilla demana a la Moncloa mil milions per la sequera després de renunciar a 900 milions en impostos

El president d'Andalusia,, ha demanat al govern espanyol entre 500 i 1.000 milions per fer front a la sequera. "Posin els diners, que ens morim de set!", ha clamat aquest diumenge en el discurs de clausura del congrés del PP a Sevilla. Moreno Bonilla vol construir infraestructures hidràuliques estructurals per fer front a un moment crític pel territori. Aquest mateix dilluns Sevilla i la seva àrea metropolitana han decretati començaran a prohibir i sancionar l'ús d'aigua potable per a aspectes no essencials.En el mateix discurs, però, també, que ha tirat endavant amb el suport de Vox i que segueix la senda de la Comunitat de Madrid i elimina l'Impost de Patrimoni. Una decisió, sumada a les que va prendre Moreno Bonilla en aquesta línia en la passada legislatura, amb la qualLa norma ja tindrà efecte en la declaració d'enguany,i deflactarà l'IRPF, el que suposarà un estalvi per a tots els contribuents. A més a més, també. Dels 900 milions, 140 corresponen a aquesta supressió. No obstant això, les autoritats andaluses prefereixen dir que els diners "són a la butxaca dels andalusos" en lloc de dir que s'han deixat de recaptar.

