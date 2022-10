Mor una criatura de 15 mesos després d'ennuegar-se amb un fruit sec

Una nena deva morir aquest diumenge per asfíxia desprésa Villena, a Alacant. Els pares van portar de manera immediata la menor a Urgències del Centre Sanitari Integrat, on els sanitaris van intentar reanimar-la sense èxit.Els facultatius havien previst traslladar la criatura a l'Hospital, tot i que va ser impossible atès que va arribar al CSIi hi va morir instants després de la seva entrada, segons han informat fonts sanitàries a Europa Press.Els fets van passar durant un dinar familiar, quan el menorVa ser llavors quan va començar a donar els primers símptomes d'asfíxia, moment en què van decidir acudir a Urgències, tal com ha avançat Información.

