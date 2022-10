L'Eurocambra reclama la implicació de l'Europol per investigar l'espionatge amb Pegasus

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

El comitè deque investiga l'ús de Pegasus a la Unió Europeaper fer que els estats investiguin els casos d'espionatge. En una carta dirigida a la directora executiva de l'Europol, Catherine De Bolle, els eurodiputats subratllen quei mostren els seus "sobre la capacitat iràpidament" els casos d'espionatge."Cada dia que passa s'incrementa el. És per aquest motiu que és de gran importància que l'Europol s'impliqui sense retard", han apuntat els eurodiputats.En una carta signada pel president del comitè, Jeroen Lenaers, els eurodiputats han assenyalat queamb Pegasusde la Unió Europea i per això han demanat a l'Europol que insti els estats a investigar els fets.L'Europol pot demanar a les autoritats dels estats investigar uns fets, però, que poden decidir no fer-ho sense, en principi, cap represàlia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor