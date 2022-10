Una fotògrafa catalana viu un calvari per recuperar uns carrets que van anar a parar per error a Amazon

Hace 15 días un paquete que contenía un trozo de mi vida y trabajo llegó por error a un almacén de @Amazon en Madrid, y no al laboratorio de revelado al cual iba destinado. Desde entonces intento recuperarlo y sólo consigo que abran incidencias que se cierran solas, 1⃣ pic.twitter.com/7ATTwo3PxI — Lurdes R. Basolí (@LurdesBasoli) September 29, 2022

La fotògrafa i editora documentalista de Granollersviu un calvari des de fa uns dies amb la multinacional Amazon com a protagonista. L'artista ha explicat a les seves xarxes socials que fa quinze dies va enviar un paquet ambque van acabar,, a Madrid, i no al laboratori de revelat on anaven destinats. "Des de llavors intento recuperar-los i només aconsegueixo que obrin incidències que es tanquen soles", reconeix.Com ha explicat la mateixa Basolí a, tot plegat s'inicia quan fa unes setmanes va deixar a la recepció del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) -l'espai on se centralitza tota la paqueteria de Roca Umbert— una caixa amb els rodets, plens de. El problema va ser que unva provocar que el missatger d'Amazon, que hi va anar per una devolució d'una altra persona, s'endugués el seu paquet. "Em vaig posar a plorar. Un paquet tan important per a mi havia entrat en un forat negre", lamentava Basolí a la Cadena Ser."És possible que un treballador d'Amazon rebi el paquet i, al descobrir en el seu interior 16 carrets amb la meva targeta de visita, en comptes de la suposada funda de mòbil d'una clienta, decideixi que, com que la mercaderia no coincideix, ha de ser rebutjada? Perquè", lamenta.I és que Basolí també ha explicat a diversos mitjans que va esbrinar, en boca d'un operador amb els que ha parlat, que el materialper l'anomenat punt destroy, una política segons la qual es destrueixen els paquets que no coincideixen amb el contingut, perquè els hi surt més a compte destruir articles que no pas emmagatzemar-los. "Tinc por que Amazon em destrueixi els meus carrets de fotografies", es lamenta.A l'enfilall publicat a Twitter, la fotògrafa implora a Amazon perquè "posi un mínim de voluntat i humanitat en aquest assumpte, que no els hi donarà diners però que és molt important per algú".

