Sacrifiquen 48 milions d'aus per un brot rècord de grip aviària a Europa

Uns 47,7 milions d'aus han hagut de ser sacrificats pa Europa. No és un virus desconegut, en anys anteriors també havia aparegut, però habitualment, arribat l'estiu desapareixia. Ara, fa un any que dura.i l'alerta ha anat en augment per la ràpida propagació que ha tingut en els ocells.Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), en total, s'han registrat més de 2.600 brots en aus de corral i més de 3.500 en aus salvatges. El virus afecta 37 països, des d'Svalbard (Noruega), fins al sud de Portugal i l'est d'Ucraïna. I tot i que no s'ha detectat capa la Unió Europea (UE), sí que hi va haver un al sud-oest d'Anglaterra el mes de gener.Els experts han alertat queal virus és el que treballa en granges o en el sector animal i han fet una crida a millorar la seguretat dels llocs de feina implicats així com les mesures de seguretat. La propagació del virus es dona, simplement, estant en contacte amb l'animal, ja estigui mort o viu.Malgrat tot, des del Regne Unit -un dels territoris més afectats- han volgut treure ferro a l'assumpte i han assegurat que les dades de sacrificis d'animals no són tan elevades, ja que només, de 20 milions a la setmana.No obstant això, el país ha creat unaal virus als comtats de Suffolk, Norfolk i una part d'Essex, entre altres. Entre les mesures que s'han de seguir en aquesta zona, destaquen, per exemple, l'obligatorietat de canviar de roba i calçat abans d'entrar als recintes o netejar i desinfectar els vehicles. Els propietaris amb més de 500 aus també han de restringir l'accés al seu negoci només per als treballadors essencials.La directora veterinària del Regne Unit, la doctora Christine Middlemiss, ha previst quea mesura que les aus migratòries tornen al seu lloc d'origen, quelcom que, segons ella, farà augmentar l'alerta de la grip.

