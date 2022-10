María León nega haver agredit ningú: «Soc víctima d'un abús policial»

L'actriu, que aquest dissabte passat compareixia davant elnúmero 18 dedesprés d' haver estat detinguda a la matinada per presumptament agredir un agent de la policia local de la capital andalusa, ha negat aquest dilluns "haver agredit ningú" i ha assegurat ser "víctima d'un".En una publicació a Twitter, l'actriu defensa que no és la seva intenció "posar en dubte la feina necessària" de les forces i cossos de seguretat de l', però defensa la seva. A més, també ha detallat que ja ha posat el cas en mans dels seusi ha refermat la seva "confiança en la".Durant la compareixença judicial l'actriu es va acollir al seu dret a no declarar, i després el jutjat va ordenar la posada en, investigada per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els fets van passar dissabte a laquan, segons la versió de la policia sevillana, diversos agents van desplaçar-se al lloc dels fets davant l'avís sobre unque es trobava amb signes d'embriaguesa.Mentre li feien la prova d', un grup de persones entre les quals hi havia María León hauria increpat els agents i gravat l'escena amb els telèfons mòbils, davant la qual cosa la policia va procedir a identificar-los. L'actriu no portava el seu, i per això van portar-la fins a comissaria dins el cotxe patrulla.Després d'això, segons la versió policial, diverses persones del grup haurien envoltat l'agent i una d'elles hauria obert laper la qual l'actriu hauria intentat sortir. En provar de fer-ho, els agents van poder aturar-la però León hauriaa un d'ells, fet que va portar a la

