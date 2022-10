Per a qui ha de ser «ramblejable» la Rambla?

Guanyar-se la vida a la Rambla, un parèntesi confús

Les primeres rajoles de las'han trencat aquest primer dilluns d'octubre a la zona propera al monument de Colom. Amb aquest gest, l'de Barcelona dona per inaugurades les obres de remodelació d'un dels passejos més emblemàtics de la ciutat amb l'objectiu d'. Hi hauràespai per als, amb només un carril de pujada i un de baixada, el paviment es transformarà -l'asfalt i les tradicionals rajoles amb ones col·locades als anys 70 desapareixen mentre combinacions de pedres naturals envairan el terra- i laguanyarà pes per fer de la Rambla un espai amable, verd, cultural i confortable. La Rambla dels vianants. La Rambla dels barcelonins."Ha de ser un espai de!". Aquest ha estat el reclam de la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, en el moment d'inaugurar les obres de la Rambla, amb una primera fase al tram Colom-Santa Madrona que està previst que s'allargui durant. I després? Encavalcar totes les fases de construcció per aconseguirLes paraules de Sanz encara estaven a l'aire quan un membre de l'associaciódeixava anar un "ja tocava", amb to descontent. Fermín Villar, president de l'entitat que promou la defensa dels interessos socials, comercials i culturals del passatge, no veu amb bons ulls la proposta de remodelació de la Rambla, tot i la intenció de fer-la més veïnal que té el consistori: "".Mentre polítics, arquitectes, tècnics i un grupet de periodistes s'agrupaven al tram més baix de la Rambla, els responsables delsde la zona observavenles tanques i màquines que els obrers han situat al lateral esquerre (direcció mar) per començar la remodelació. Uns, perquè no sabien que les tasques s'iniciaven avui, i d'altres, perquèla vida compartida entre lesque donen vida a la Rambla. I aquí el primerentre: un dels objectius principals de l'Ajuntament és recuperar l'espai per als veïns i evitar que els locals i els habitatges siguin únicament turístics."Jo em pregunto si l'Ajuntament vol recuperar la Rambla per a la ciutadania o vol recuperar-la per als vots que té al Raval", lamenta el Jose Manuel Barbosa, responsable de l'Arrosseria Portal de la Pau, ubicada a tocar del monument de Colom. L'establiment, per ara,ni tampoc com es gestionaran les obres. El que sí que tenen clar és que elsquan tanquin el pas dels vianants. "", exclama amb un ull posat a la terrassa on ja hi ha algunes taules plenes prenent un cafè de mig matí. Una terrassa que Barbosa recorda que tenen pagada des de principis d'any i que "gairebé segur" que han de treure en algun moment de les obres.Qui també haurà de moure la seva caseta del mig de la Rambla és el. Veure les màquines i obrers a primera hora d'aquest dilluns ha deixat atònits els dos treballadors que actualment s'ocupen de vendre entrades als turistes que volen endinsar-se a l'univers ceri. ", però espero que ens donin una solució per poder mantenir aquest treball en un altre espai físic", explica Javiera Carrilo, una de les afectades que assegura no saber que les obres s'iniciaven aquest dilluns. A més, Carrillo lamenta que elde les màquines i laque generaran les obres faranque habitualment s'apropa al museu. A l'altra cara de la moneda hi ha l'que ocupa un petit local a la dreta de la Rambla. L'que venen és per als propietaris una: "Qui vol tabac el vindrà a buscar igual".Si hi ha una feina que a Barcelona es relaciona amb la Rambla, aquesta és la de les. Entre els membres del sector hi hasobre què passarà amb la seva feina mentre durin les obres, tot i que expliquen que l'Ajuntament ha fet algunes "petites reunions" amb tothom qui treballa a la zona per explicar-los el calendari i plantejament. ", ja que deixaran espais per caminar mentre fan les obres i ens permetena altres trams de la Rambla de manera temporal". Aquestes paraules de l'Aníbal Bedoya, una de les estàtues daurades habituals a la zona, sonen esperançadores, tot i que al seu interior hi ha un petit rastre dede què passa i per on han d'anar, fet que els pot perjudicar en la seva feina diària. A més, Bedoya lamenta que cal tenir en compte les "" que poden treure: "Algunes empreses d'autobusos poden decidir portar els turistes directament a la plaça Catalunya perquè no hagin de creuar una Rambla en obres".Un dels passos necessaris per retornar la Rambla als barcelonins ésque aquest passeig acumula des de fa anys. "Se n'han d'anar els quioscos perquè ens aporten un turisme que ara mateix no volem i hem de mantenir les floristes que són essència de la Rambla", ha dit el regidor del districte de Ciutat Vella,. Una, però, que esamb la informació que s'ha donat, almenys, a l'únic quiosc afectat per la primera fase de remodelació del passeig.Tal com detalla el Manel, un dels treballadors delse'ls ha ofert canviar-se a l'altra banda de Rambla quan facin obres al seu lateral, "just al davant d'on estem ara", i després. "Ens pot perjudicar més que millorar el negoci", diu amb relació a la renovació del carrer, de la qual auguren un lleuger increment de vianants barcelonins els primers mesos: "Vindran a veure com ha quedat i prou". En aquest sentit, l'establiment, amb un 90% de l'oferta enfocada als turistes -a excepció d'algunes revistes i diaris que conviuen amb tasses de Barcelona, imants amb els mosaics de Gaudí i una petita nevera amb refrescos-,Això sí, quedaran pendents de si l'Ajuntament els demana alguna qüestió concreta que, per ara, no els han fet arribar.

