Suspeses les convocatòries a inspector i intendent de Mossos després de detectar irregularitats

Elha suspès durant quinze dies el procés de selecció de nous inspectors i intendents del cos dedesprés de detectar irregularitats en una reunió del tribunal avaluador, segons ha avançat El País i ha confirmat. Concretament, s'ha detectat que unestava enregistrant la reunió i el cas es troba judicialitzat.Paral·lelament, la(DAI), a instàncies de la direcció general dels Mossos que pilotatambé investiga els fets i en un primer informe ha confirmat les anomalies, que posen en dubte tot el procediment.La suspensió de les dues convocatòries s'ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El text publicat explica que es van produir uns fets elque podrien "tenir prou rellevància per afectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat exigits en els processos selectius mitjançant concurs d'oposició".Aquest tribunal decideix les proves i els temes que s'avaluaran en la convocatòria d'inspectors i intendents, i per això detectar-hi irregularitats fa pensar que algú volia influir o obtenir informació de manera il·legal. Sigui com sigui, la DAI farà unaen aquests pròxims dies per determinar què ha passat i depurar responsabilitats.La convocatòria per a 10 places d'intendent estava prevista per aquest dissabte i dues setmanes després, el 22 d'octubre, es preveia la convocatòria de 24 places a inspector. La suspensió arriba després d'unes setmanes de polèmica a la cúpula dels Mossos per les diferències entre el comissari en cap,, i el seu número 2,. El responsable del cos va enviar la setmana passada una carta als agents per calmar la situació.

