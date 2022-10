«Vols que Junts continuï formant part del Govern?»: definida la pregunta de la consulta als militants

L'executiva des'ha reunit aquest dilluns des de les deu del matí per decidir la pregunta de la consulta interna de dijous i divendres en a qual el partit determinarà si continua -o no- formant part del Govern que comparteix amb. Serà aquesta:. Els militants -uns 6.000- es podran pronunciar entre tres opcions: sí, no i abstenció. Els resultats es coneixeran divendres, que és quan es tancarà el procediment, que arrencarà dijous. L'enunciat s'ha acordat entre els membres de la direcció que lideren Laura Borràs, presidenta del partit, i, secretari general i interlocutor amb ERC en la negociació frustrada. Aquesta circumstància apareix en el preàmbul, en el qual es ressenya que la consulta és un mandat congressual i que no s'han acceptat les demandes de Junts.Les últimes converses entre Turull i el president de la Generalitat,, no van servir per arribar a cap acord. En l'última proposta es va retirar l'exigència de restituir, a petició de l'exvicepresident , per tal de poder aplanar la possibilitat d'entesa. Tanmateix, això no va amorosir la posició d'ERC, perquè els republicans tampoc accepten que el-presidit per Carles Puigdemont- piloti la direcció estratègica del procés. En la proposta remesa divendres s'hi estipula que aquest organisme es reuneixi aquest divendres amb tots els actors. A banda d'aquesta petició, Junts també demanava unitat d'acció a Madrid i que lase centri exclusivament en l'i en l'L'escenari de la consulta obre unes hores trepidants dins les files de Junts. Una de les novetats de la jornada ha estat la incorporació de, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, a l'executiva de la formació. Com que s'ha fet militant aquest cap de setmana, això li dona dret a ser membre nata de la direcció, tot i que no podrà votar en la consulta perquè per participar-hi s'ha de portar sis mesos afiliat. Alsina, juntament amb, conseller d'Economia, és una de les dirigents governamentals que aposta per fer campanya per mantenir Junts dins del Govern, una opció que també avalen-Justícia- i-Drets Socials-, properes a Turull. Alts càrrecs dels departaments també s'han pronunciat.Borràs, en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio, ha assenyalat que la tant ella -com a presidenta del partit- com la direcció no emetran cap opinió sobre el sentit del vot perquè es vol preservar la "neutralitat institucional" . Puigneró, des de RAC1, s'ha expressat en aquest sentit:. Una de les veus del partit -sense càrrec però amb ascendència- que s'han expressat amb més claredat és Xavier Trias, que ja planificava la candidatura a Barcelona però a qui la situació ha frenat . Segons ell, es troba "estupefacte" per la situació i considera "erroni" abandonar l'executiu. "Vaig dir que una de les meves condicions era que no ens baralléssim", ha assegurat l'exalcalde de la capital catalana des de Catalunya Ràdio.En aquest sentit, segons diverses fonts consultades per, està en marxa la redacció d'un manifest d'alcaldes i regidors per pronunciar-se a favor de la continuïtat dins l'executiu. L'horitzó de les eleccions municipals és clau en la decisió, i diverses veus amb pes intern del món local aposten per encarar el repte amb el màxim suport institucional. En canvi, els més propers a Borràs expressen una opinió contrària, tenint en compte que consideren que Aragonès estài que s'ha de marxar distàncies en clau de procés. Com en tot procediment intern delicat, Puigdemont es manté en silenci, però està assabentat de totes les decisions.Com està entomant ERC la situació? La portaveu dels republicans,, ha assenyalat després de l'executiva del partit que la decisió sobre el futur del Govern està en mans de Junts i que els republicans estan preparats per continuar "en solitari" . "Una part notable del partit treballa des de l'inici perl'executiu", ha indicat Vilalta. "És evident que la nostra responsabilitat des d'ERC és estar preparats per qualsevol dels escenaris, i per tant, també estar preparats per un suposat Govern en solitari", ha indicat la dirigent republicana, que considera que l'acord s'està complint.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor