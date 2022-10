Feliu, sobre la xiulada a Forcadell: «Quan xiulem el Rei al Camp Nou a ningú li sembla malament»

"Quan xiulem al rei al Camp Nou, a ningú li sembla malament. La gent xiula perquè hi ha una estratègia que no va enlloc"



🗣️@DolorsFeliu, presidenta de l'@assemblea: https://t.co/DfXc3drY2l pic.twitter.com/nWCkKOzRjh — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) October 3, 2022

Encara cueja la polèmica per la xiulada a l'expresidenta del Parlamentdurant la manifestació pel, organitzada pelen col·laboració amb l'i altres entitats. Si diumenge es va pronunciar-lamentant els xiulets a Forcadell, però denunciant també una estratègia per marginar el Consell-, aquest dilluns ho ha fet la presidenta de l'ANC,. "Quan xiulem al Camp Nou al rei, a ningú li sembla malament. És llibertat d'expressió", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.Al cap d'uns minuts, i vista la polèmica generada per la comparació entre el rei i Forcadell,. "La comparació. El rei representa l'Estat que ens domina i reprimeix, i Forcadell és una companya de lluita", ha dit a través de Twitter. La presidenta de l'ANC, però, ha remarcat que xiular els dirigents polítics és "" i s'ha de defensar "sempre".Feliu ha assenyalat que la gent xiula perquè no està d'acord amb l'estratègia dels partits independentistes, i singularment la d'ERC., la gent xiula perquè no està contenta, perquè hi ha una estratègia que no va enlloc", ha afirmat. En aquest sentit,de l'independentisme, no pas reclamar a la ciutadania que deixi de xiular. L'ANC s'ha mostrat molt crítica amb la línia que segueixen els partits independentistes i després de la Diada va proposar fer la independència el segon semestre de 2023, un full de ruta que ni, ni, ni lavan avalar.

