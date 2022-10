Quatre de cada deu maltractadors tornen a agredir després de passar per la presó

El ministeri de l'Interior ha presentat un estudia l'Estat que ha analitzat la. Mai abans s'havia fet res similar: Institucions Penitenciàries ha seguit l'evolució dels 19.909 presos que van quedar en llibertat el 2009 en tots els centres en els quals té competència l'entitat governamental i lesque ha extret tenen lectures positives i negatives. Una de les que més ha preocupat als impulsors de l'estudi és aquesta: quatre de cada deu maltractadors tornen a agredir en ser posats en llibertat. Són unconcretament.En aquests 10 anys d'anàlisi, s'ha detectat que 176 expressos han tornat a cometre un delicte de violència de gènere. En el cas dels, la xifra també és "alarmant", segons els responsables de l'estudi, ja que la que es coneix com aés del 22%. No obstant això, el delicte que més es torna a cometre és el de furt o robatori, en un 76,29% dels casos., amb una taxa de reincidència del 6%.La part positiva que es pot extreure de l'estudi és quei els que sí que ho fan suposen el 20%. Concretament, són 3.978 persones. En aquest grup, es dona un fet "preocupant" i és que més de la meitat dels reincidents -el 53,01%- tornen a delinquir en el que els experts han considerat "molt poc temps": en el transcurs dels tres primers anys des que surten de presó.Una altra dada interessant que podem extreure de l'estudi és que-parlem de 200 dones enfront de més de 18.400 homes- i en un 88% dels casos. A més a més, d'aquests un 79% tenien llibertat definitiva i un 16% condicional. La taxa d'incidència més elevada -un 22%- es dona entre els 18 i els 30 anys, i baixa considerablement a partir dels 50, amb un 10%. En les persones més grans de 70 anys, només s'han registrat cinc casos.Els autors de l'estudi han considerat que és molt significatiu que(en un 24,87% dels casos) i, en canvi, disminueixi en els casos en els quals sí que en van tenir (en un 12,62%). És per això queals presos per tal d'aconseguir millors resultats un cop siguin posats en llibertat definitiva. Han opinat que, així, tindrien una millor integració social.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor