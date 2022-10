Junts rebaixa les exigències a Aragonès per salvar un acord: renuncia a restituir Puigneró

Continua elen el compte enrere cap a ladeper decidir la seva continuïtat al. L'executiva del partit fixarà aquest dilluns la pregunta que traslladarà a la militància després que les negociacions entre el secretari general de Junts,, i el president de la Generalitat,, no hagin fructificat en les últimes hores. En lacomunicada a Aragonès, Junts ja haviales seves, fins al punt de renunciar a la restitució decom a vicepresident de l'executiu. Així ho ha revelat el mateix Puigneró en una entrevista al programa El món a RAC1 . "", ha afirmat. Segons fonts de Presidència, l'últim plantejament rebut era un text "breu i genèric", que tampoc ha rebut l'aval del president.Després de la rebaixa d'exigències per, Junts demana a Aragonès i ERC que compleixi tres requisits centrats estrictament en el pacte de legislatura: que elexerceixi la direcció estratègica de l'independentisme, que hi hagi uni que s'accepti un replantejament de l'enfocament de la. La reunió mantinguda aquest diumenge a primera hora entre el president de la Generalitat i el secretari general de Junts s'havia tancat sense haver desbloquejat la crisi que viu el Govern . La situació, per ara, s'encamina cap al. No va ajudar l'ambient crispat de l'acte de dissabte a l'Arc de Triomf per commemorar l'1-O, marcat pels xiulets als dirigents d'ERC En les primeres declaracions públiques de l'exvicepresident del Govern després de la seva destitució, Puigneró ha admès que, després de l'última crisi entre socis, "" continuar al Govern. Sobre la decisió que ha de prendre el seu partit, el dirigent de Junts ha situat la responsabilitat d'un trencament en el seu soci: "He arribat a la conclusió que". "Tenim uns acords i aquests acords s'han de complir", ha insistit Puigneró.L'exvicepresident del Govern ha carregat contra l'estratègia dels republicans. "ERC ha signat dos acords d'investidura, un a Madrid, i un altre amb Junts i la CUP. I aquests acords són", ha apuntat. ". Els acords de Madrid s'estan complint i els de Catalunya no s'estan complint", ha reblat Puigneró, que ha descrit la situació política com a "". El dirigent de Junts ha detallat el que va respondre a Aragonès quan el va destituir del càrrec. Segons el seu relat, Puigneró va demanar autocrítica a Aragonès: "Vas ser investit amb els vots de la CUP i també de Junts, i després d'un any i mig. I has de fer una". Els anticapitalistes també reclamen una qüestió de confiança.En paral·lel a les declaracions de Puigneró, la presidenta de Junts,, s'ha compromès -en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio- a mantenir una posició de " en la consulta interna que celebrarà el partit aquest dijous i aquest divendres per determinar si continuen o no dins del Govern. Borràs, que es troba suspesa com a presidenta del Parlament, ha constatat, però, que l'acord de legislatura amb ERC "", i ha assenyalat que totes les decisions que es prenguin han de tendir a "enfortir" el partit. "Ens trobem en un moment d'erosió de confiances", ha remarcat Borràs l'endemà que expirés el termini marcat per Junts al president de la Generalitat, sense que hi hagués cap entesa. Sobre els xiulets a Carme Forcadell en l'acte del Consell de la República , Borràs ha ressaltat la seva "valentia" i ha considerat "democràtica" la protesta contra els polítics.Divendres és el dia en què es coneixerà ela la militància de Junts, que arrenca dijous i es tanca l'endemà. La pregunta es definirà en l'executiva d'aquest dilluns, que tampoc es preveu plàcida. En la reunió de dijous passat, que va durar pràcticament deu hores, hi va haver-de tots els presents, també telemàticament- i finalment es va decidir accelerar la votació interna. En aquesta consulta hi ha en joc la unitat dins de Junts, tenint en compte que el sector afí a Borràs és partidari de sortir de l'executiu, mentre que el governamental -proper a Turull- prefereix quedar-se. Consellers com-que s'ha fet militant de Junts en les últimes hores- són partidaris de continuar, com també múltiples alcaldes i càrrecs territorials. S'aniran pronunciant en les properes hores.

