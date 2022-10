​Èxit del Benvinguts a Pagès amb 34.000 participants a les visites guiades

El Benvinguts a Pagès és una activitat ideal per a les famílies. Foto: Benvinguts a Pagès

La iniciativa atén la petició dels pagesos i pescadors que tenen aquesta eina per generar activitat durant els 365 dies de l’any. La El projecte es manté vigent els 365 dies de l’any a través de la iniciativa Benvinguts a Pagès Tot l’Any , que continua a partir d’ara amb les visites guiades de pagament a un centenar d’explotacions agroalimentàries de Catalunya.La iniciativa atén la petició dels pagesos i pescadors que tenen aquesta eina per generar activitat durant els 365 dies de l’any. La pàgina web benvingutsapages.cat incorpora tota la informació on es pot consultar l’oferta de visites per territoris o bé per productes i també inclou un apartat amb el detall de les rutes, disponibles per poder fer en tot moment.

Cap de setmana deal camp català. La setena edició de Benvinguts a Pagès La Festa va ser un èxit amba les visites guiades gratuïtes celebrades en unesagroalimentàries del país.Unes activitats amb l'objectiu que la ciutadania descobrís l’origen dels productes que consumeix cada dia, pogués entendre la feina dels pagesos i pageses i aprendre a valorar el sector primari del país. En aquest sentit, ramaders, agricultors, hortolans i apicultors, entre altres, han estat els autènticsdel cap de setmana on han pogut ensenyar en primera persona el seu dia a dia i fidelitzar nous públics en el marc d’un esdeveniment que funciona com el gran aparador de l’oferta agroalimentària de Catalunya.Les visites es van completar ambi ladels productors al públic en el marc de dues jornades en què el 80% dels visitants compren un cop acabada la visita guiada.La majoria de les explotacions properes a l’àrea metropolitana van fer el ple i van esgotar les places disponibles per poder participar de les visites guiades gratuïtes. Les comarques del Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Osona i Bages van rebre els grups més nombrosos durant tot el cap de setmana.Al Segrià, en, des la granja Pifarré, explica que Benvinguts a Pagès “és un gran esdeveniment per a nosaltres, ens permet tenir contacte amb la ciutadania, fer-los entendre perquè és important tenir un sector primari viu i ens ha ajudat a promoure les visites a la nostra explotació, que ara fem habitualment”.Des del Tarragonès,lidera l’explotació d’avellanes Ca Rosset. Apunta que “aquest cap de setmana ens dona veracitat i un punt d’autenticitat a tots els pagesos i pageses que participem perquè la gent ens veu tal com som, sense filtres”. Gomis ha organitzat les visites coincidint amb l’inici de la recollida de les primeres avellanes. “Les hem torrat i envasat perquè el públic tingués l’oportunitat de tastar les primeres varietats amb denominació d’origen de la temporada”.Des de l’organització també es fa un balanç positiu de la festa del cap de setmana “que promou una alimentació saludable, la venda de proximitat respectant els criteris de sostenibilitat, la promoció del sector agroalimentari i la posada en valor del territori i els paisatges de Catalunya des del punt de vista de la seva diversitat de productes i gastronòmica”. Finalment, es vol fer públic “un agraïment a tots els agents participants, al públic que ha respost de manera entusiasta i a totes les persones i entitats, que, un any més, han fet possible l’èxit de la festa de la pagesia catalana”.El cap de setmana de Benvinguts a Pagès La Festa ha comptat també amb la participació deque treballen amb productes de proximitat i que han estat seleccionats pels mateixos pagesos i pageses, l’adhesió dei la programació de prop d’un centenar d’activitats complementàries.L’oferta s’ha arrodonit amb l’ampliació de les rutes amb un total de setze itineraris d’una jornada o bé de cap de setmana que han proposat les visites a les explotacions participants, conèixer la història i el patrimoni natural del seu entorn, allotjar-se a establiments rurals i degustar els productes de quilòmetre zero als restaurants. S’han ofert itineraris per al Pirineu, les Terres de Lleida, l’Ebre, l’interior de Tarragona, tot el litoral i prelitoral, la Catalunya Central i l’interior de Girona.

