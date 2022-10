Ayuso, a Barcelona: un altre 155 és possible

No hi ha "guerra fiscal"

Un "enteniment bo" amb Feijóo

La presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha intervingut aquest dilluns davant del Nova Economia Fòrum, a l'hotel Palace de Barcelona, i no ha defraudat. Ha començat recordant "l'esperit" delel 2017 i ha denunciat el procés dede les institucions que, segons ella, s'està produint. Ayuso ha esmentat els principals reptes que afronta la societat espanyola, un dels quals és la "unitat d'Espanya".A la pregunta de com va viure aquell discurs del rei, Ayuso ha explicat que va ser amb "preocupació i dolor" per la situació de l'1-O, però ha subratllat el discurs "brillant" de Felip VI. Ha afirmat queque es va aplicar no era el que li hagués agradat. En una mena de desig d'un altre 155 que sigui possible, ha assenyalat que la intervenció de l'Estat hagués hagut de ser, i ha assegurat quemai l'hagués aplicat.Ayuso ha manifestat sobre el debat de la llengua que cal aprofitar el bo que té el bilingüisme, i s'ha preguntat "perquè un espanyol no pot dominar l'espanyol a Espanya". En un moment donat, parlant de percentatges, ha dit que algú "fins i tot hauria de poder tenir" a l'escola. Ha aprofitat per comentar que unes cosines seves que viuen a Catalunya li han explicat que a les escoles tracten Espanya com un país inexistent, que "saben quines són les comarques catalanes, però no els rius d'Espanya".Preguntada sobre si el PP hauria de donar suport a Salvador Illa com a possible president de la Generalitat en un escenari futur, ha criticat durament la seva gestió com a ministre de Sanitat, ha afirmat que Illa "no és el millor que els pot passar als catalans". Referint-se a l'ús de suposats "informes falsos" de Sanitat davant la Covid, ha assenyalat que "si això és el que ha fet amb la pandèmia, què no faria amb Catalunya?".En vigílies de la festa nacional espanyola del 12 d'octubre, ha fet un cant als. Ha volgut explicar el seu projecte cultural per Madrid, representat pel Festival de la Hispanitat que començarà demà a Madrid en la seva segona edició. Ayuso ha dit que vol unir la societat civil de Catalunya i Madrid, una comunitat, ha dit, caracteritzada per "l'alegria de viure i la frescor".La presidenta madrilenya ha criticat les veus que reclamen una, segons ella un intent de tallar les ales a "l'èxit de Madrid" . Ha negat que pujant impostos s'obtingui una millor educació i ha fet una defensa a les quatre rebaixes de l'IRPF fetes pel PP a la seva comunitat, "única regió espanyola sense impostos propis". Ha assegurat que els catalans paguen 600 euros més que els ciutadans de Madrid per mantenir el seu govern. Ha escomès contra l'impost de solidaritat i ha advertit contra l'existència d'un "projecte autoritari"."Això és una? No, això és la lliure concurrència entre comunitats autònomes". Així ha descrit l'actual controvèrsia sobre política fiscal atiada pels governs del PP a Madrid i Andalusia. "Cada comunitat ha de tenir la seva autonomia. És una guerra contra els impostos massius" de l'executiu espanyol, que "desincentiva" l'economia. "Pujant impostos l'únic que fas és expulsar", ha manifestat, i ha qualificat de debat fals l'afirmació que amb menys impostos hi ha menys serveis socials.Ayuso ha descrit un suposat panorama de, amb unes administracions amb un dèficit "desbocat". La clau no és "assenyalar la persona que prospera", ha manifestat, ni "escometre contra el ric per alleugerir algun pobre" perquè això implicaria expulsar iniciatives cap a l'exterior. Ayuso ha criticat que molta gent que arriba a Espanya fugint de règims, es troben a Espanya amb els mateixos que van "arruïnar" els seus països.Sobre les possibilitats d'per arribar a la Moncloa, s'ha mostrat convençuda que s'està en un canvi de tendència. Ha subratllat que hi ha "un enteniment molt bo" amb Feijóo, que està compromesa amb Madrid i sobre els possibles matisos entre tots dos, l'únic que ha dit és que ella sempre prioritzarà els interessos de Madrid per davant dels del partit.Ha presentat Ayuso el president de la patronal madrilenya, la CEIM,, qui ha definit la líder conservadora com un exponent de "llibertat", un símbol de liberalisme en la política espanyola, recordant que quan era jove, ella no es definia com una persona d'esquerres o de dretes, sinó com a "lliure". Ha elogiat la gestió d'Ayuso durant la pandèmia i ha aprofitat per etzibar contra les mesures de restricció, que segons ell van delatar "autoritarisme".

