Un tiroteig en una discoteca de Madrid deixa un mort i quatre ferits

en la matinada d'aquest dilluns per una una discoteca de Madrid, segons ha informat el servei d'emergències.Els fets han ocorregut a la discoteca Cañabrava deentorn de les 6:15 hores. Fins allà, s'han desplaçat diverses unitats del SUMMA 112. El mort tenia una ferida per arma de foc i una ferida incisa al cap.El SUMMA 112 també ha atès un jove de 31 anys per ferida d'arma de foc en una espatlla, que ha estat traslladat amb un estat de salut "" a l'Hospital Dotze d'Octubre.El servei d'emergències també ha atès dos joves més, en aquest cas de 18 anys. Un d'ells presentava una ferida d'arma de foc en un braç i una contusió al cap i ha estat traslladat a l'hospital d'Alcorcón. L'altre, ferit de caràcter "", tenia talls a la mà i a zones del cap, i ha estat traslladat a l'Hospital de Fuenlabrada. Ara,

