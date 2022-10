Rússia ha fet una demostració de força i, a les aigües del Mar Bàltic. L'arma amb què està equipat és capaç de viatjar fins a 10.000 quilòmetres i colpejar amb una precisió total en qualsevol punt de l'àrea delimitada, quelcom que podria provocar una explosió prop de zones costaneres per causar el que es coneix com un "tsunami radioactiu".El país liderat per Vladímir Putin téi l'OTAN sospita i tem que amb aquesta nova maniobra el Kremlin vol mostrar l'efectivitat del míssil i del submarí amb una. És per això que l'Aliança Atlàntica ha remès una nota d'intel·ligència als seus països membres per alertat de la mobilització del buc, que pot passar fins aElsja han reaccionat i han activat unaper fer el seguiment dels possibles míssils que es puguin llençar. El problema, però, és que no són capaços de detectar-los sota el mar. El Belgorod, de 184 metres d'eslora, pot viatjar a uns 60 quilòmetres per hora sota l'aigua. Diversos experts, com ara Hi Sutton, han apuntat que el projectil que té incorporat, el Posidó, "és una arma completament nova, que".Bona part dels analistes militars han coincidit a dir que Rússia, tot i els últims mals resultats a la guerra d'Ucraïna, continua sent "molt perillosa", potser més ara que mai. Per això, han demanat. De fet, hi ha veus extraoficials que han apuntat que el submarí rus podria estar1 i 2 que van provocar fins a quatre fugues que les autoritats daneses ja han donat per acabades.Tot plegat arriba quan, aquest dilluns, està previst que la Duma ratifiqui elsdels quatre territoris ucraïnesos - Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia- a la Federació Russa. El president d'Ucraïna, per la seva banda, assegura que les seves tropes continuen "alliberant" zones ocupades i "deixant les debilitats de Moscou cada cop més al descobert".

