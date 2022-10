Dos motoristes moren en un xoc frontal amb un cotxe al nucli urbà de Sabadell

per NacióDigital, Sabadell, Catalunya |

El dispositius dels cossos de seguretat i emergències. Foto: Dani Sánchez

Dues persones, el, hanaquest diumenge al migdia en una l'entrada de Sabadell per la-la B-140-, a l'altura del Passeig Tirso de Molina. Unque s'ha produït al voltant de les 13.15 hores.Les dues víctimes, un home de 74 anys i una dona de 61, són veïnes de. Els Mossos han detingut el conductor del turisme implicat en l'accident després de donar positiu en drogues, segons ha informat el consistori de la capital vallesana.Les dues víctimes mortals han topat de manera frontal contra el cotxe, el conductor del qual ha sortitdel sinistre. Efectius dels Bombers han practicata les víctimes,fins que han arribat els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no hi han pogut fer res.Fins al lloc s'han desplaçat, a més de la policia catalana, dotacions dels, que han netejat la calçada i han fet un anàlisi de control de riscos; deli de laAmb aquest accident ja són quatre els motoristes morts aquest cap de setmana a Catalunya: un motorista de 23 anys ha mort aquest matí a la C-31 a Torroella de Fluvià i el conductor de 18 anys d'un ciclomotor va perdre ahir la vida a la GIV-6612 a Llagostera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor