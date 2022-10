Crnogorcevic ironitza amb les crítiques per l’idioma: «M’agradaria aprendre el català…tan dramàtic?»

🇨🇭✔️

🇭🇷✔️

🇩🇪✔️

🇫🇷🫣✔️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✔️

🇪🇸✔️

y ahora me gusteria aprender/entender catalan….. tan dramatico??😅😅 — Ana Crnogorcevic (@AnaCrnogorcevic) October 2, 2022

La futbolista del, ha assegurat que li agradaria aprendre i entendre eldesprés d’haver rebut crítiques per haver reivindicat l’ús de la llengua.Després del partit contra el, la jugadora va indicar als periodistes que no entenia el castellà, una expressió que va fer per defensar el català com un idioma habitual en les seves respostes a la premsa.Aquest gest ha estat mal rebut per desenes d’usuaris de les xarxes socials, que han carregat contra la futbolista. Davant d’aquestes crítiques, Crnogorcevic ha publicat un missatge als seus comptes virtuals en el qual apunta que li agradaria tenir un coneixement del català, un idioma que, irònicament, ha titllat de “” després de comprovar la polseguera suscitada per les seves declaracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor