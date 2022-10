Puigdemont lamenta els xiulets a Forcadell però carrega contra qui «ridiculitza» la confrontació

La xiulada a la presidenta @ForcadellCarme no em va agradar. No pas perquè el fet d’estar a la presó (com nosaltres a l’exili) ens hagi d’estalviar la crítica, sinó perquè ella va tenir la valentia d’anar a un acte incòmode per al seu espai polític i donar la cara. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 2, 2022

L'expresident de la Generalitat,, ha lamentat aquest diumenge els xiulets que va rebre ahir l'expresidenta del Parlament, en el cinquè aniversari de l'1-O impulsat pel Consell de la República . En un fil de tuits, Puigdemont ha indicat que no li van "agradar" les protestes, i ha elogiat que Forcadell, dirigent d'ERC, tingués la "valentia" d'assistir en un acte "incòmode per al seu espai polític".A banda de lamentar els xiulets a Forcadell, l'exlíder de Junts i president del Consell aprofita per carregar amb duresa contra les crítiques rebudes per l'organisme que lidera des de l'exili. "No és la primera vegada que passa. I això també. Fa temps que apliquen una pauta gens innocent. Hi ha una estratègia de fa anys que pretén arraconar, estigmatitzar i si call'independentisme de confrontació", assenyala Puigdemont, que també carrega de manera implícita contra ERC."Quan els portaveus de determinat espai polític titllen de manera generalitzada de tarat, hiperventilat, trumpista, xenòfob,, antipolític, a qui defensa el mateix i amb el mateix llenguatge el que defensàvem plegats fa cinc anys, com s'ha d'interpretar?", es pregunta l'expresident de la Generalitat, que en l'acte a l'Arc de Triomf va reclamar al Govern que es posi "al servei" del mandat de l'1-O si no vol tenir el Consell "al davant" a l'hora de liderar la culminació de la independència contra l'Estat.Puigdemont també insisteix en fer una crida a la unitat, com la que va fer ahir a l'hora de demanar una "taula de diàleg entre germans independentistes". "Tots aquests llargs anys de desunió no ens han fet avançar ni tan sols en l'autogovern. No és una opinió, és un balanç incontestable.. No prou, ni prou bé. Però és indiscutible que vam fer grans avenços. Aquest és el camí. No n'hi ha d'altre", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor