Barcelona suspèn en inclusió laboral de persones amb discapacitat, segons un estudi

Imatge d'una ruta inclusiva teatralitzada Foto: Oriol Clavera / Diputació de Barcelona

Sense dades actualitzades de persones amb discapacitat

La ciutat depresenta un grau d'"acceptables", tot i que amb marge de millora, segons un estudi elaborat peri la consultoraque aplica una nova metodologia per mesurar aquests nivells a les ciutats. La capital catalana suspèn en una de les sis dimensions avaluades, la de lade les persones amb discapacitat.L'Índex d'Accessibilitat i Inclusió ha estudiat les ciutats de, que per la seva mida i característiques demogràfiques serveixen com a model per a la resta de municipis. Aquest nou mètode avaluael rendiment de les ciutats a través deque s'estructuren en sis dimensions: la mobilitat, el treball, la recreació, el govern, els serveis de benestar bàsics i l'hostaleria i el comerç. La mitjana de puntuació d'aquestes cinc ciutats ha estat d'un, oscil·lant entre el 54,67% d'Àvila i el 66,21% de Madrid. Barcelona se situa quarta en el rànquing, amb unCadascuna de les ciutats té els seus punts forts i els seus punts dèbils. Per exemple, en matèria deés Màlaga qui s'enduu la millor puntuació (69,7%), però Barcelona encara té força marge de millora, amb un, només per davant d'Àvila (40,8%). En aquesta dimensió s'analitzen els aparcaments, l'ús de vehicles privats, els desplaçaments i infraestructures de vianants, el transport públic...Pel que fa a lade les persones amb discapacitat i les seves condicions de treball, la capital catalana es torna a situar en quarta posició, amb unde compliment dels criteris. Val a dir que en aquesta dimensió només Madrid i Àvila obtenen resultats per sobre del 50%, i que els resultats més baixos de tot l'Índex es troben en aquest àmbit, en concret en la categoria de qualitat de la feina, amb un 38,4%.La dimensió de laanalitza el grau d'accessibilitat a activitats i espais relacionats amb l'oci i el temps lliure, amb uns resultats mitjans per sobre del 60% i que situen Barcelona en tercera posició, amb un. En general, totes les ciutats avaluades continuen tenint per davant reptes per garantir la participació de les persones amb discapacitat en les activitats de temps lliure.Pel que fa ali la, tot i que els resultats són poc satisfactoris en general per a totes les ciutats, Barcelona en surt ben parada amb unde compliment dels objectius en les categories. Segons l'estudi, doncs, es pot concloure que "els governs locals encara tenen un gran marge de millora en la definició i aplicació de polítiques per a garantir els drets de les persones amb discapacitat".Això sí, elsde benestar per a les persones amb discapacitat són els que obtenen millors resultats de tot l'Índex d'Accessibilitat i Inclusió. Els valors de compliment de totes les ciutats són força alts, entre el 65% i el 75%, i és aquí on Barcelona se situa en segona posició, amb un 72,7%, només per sota d'Àvila (74,1%). Tot i això, "les ciutats encara tenen camí per recórrer" en algunes categories com Habitatge, Educació i Seguretat i justícia.Finalment, en la dimensió de l'Barcelona torna a situar-se quarta en el rànquing de ciutats avaluades, amb unde compliment dels objectius en les diverses categories, com són l'accessibilitat als hotels, estacions d'autobús o de tren, als eixos comercials, als mercats municipals...Els autors de l'estudi, però, han lamentat que no hi hagi estudis actualitzats sobre dades essencials, com per exemple el nombre de persones amb discapacitat que resideixen als territoris o quin tipus de discapacitat tenen. Les bases de dades oficials, a més, ofereixen estadístiques per a la, però no desagregació per a població amb discapacitat.Un altre aspecte que assenyalen la Fundació ONCE i IdenCity és que, durant el desenvolupament de l'estudi, han apreciatque suposen, en algunes ocasions greus dificultats per al col·lectiu de persones amb discapacitat.La Fundació ONCE ha anunciat que posarà a disposició de lesla possibilitat de replicar aquesta metodologia innovadora per poder promoure graus més elevats d'accessibilitat en les ciutats espanyoles i garantir el principi de "no deixar ningú enrere".

