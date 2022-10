Mor un motorista de 23 anys de Figueres en sortir de la via a la C-31 a Torroella de Fluvià

Unha mort aquest migdia en sortir de la via a la C.31 a, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un jove de 23 anys i veí de Figueres, K.P.P. Les causes del sinistre encara s'estan investigant. Segons el, no hi ha cap altre vehicle implicat en l'accident.Aquest és el segon accident de trànsit mortal a les comarques gironines en menys de 24 hores, després que ahir a la tarda morís el en un xoc amb un cotxe a Llagostera . Amb aquesta, ja sónles persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Arran de l'accident s'han activat cinc patrulles dels, quatre dotacions delsi dues ambulàncies del

